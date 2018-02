Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura: Doamna Dancila batjocoreste artistii, iar actualul ministru al Culturii doarme in papuci

Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie a MCIN dupa protestele de la Muzeul National al Taranului Roman, transmite news.ro.





"Doamna Dancila batjocoreste artistii, iar actualul ministru al Culturii doarme in papuci! In mai putin de trei saptamani ordonanta de urgenta prin care se amana depunerea formularului 600 va expira. Actul normativ de impunere a completarii acestui formular stufos a fost adoptat fara consultarea partenerilor interesati si ar conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obtinut in anul 2017, sau care estimeaza ca vor obtine in anul 2018, alte venituri decat cele consemnate in contractul individual de munca", a transmis Gigel Stirbu, printr-un comunicat de presa.





Deputatul a adaugat ca nu crede ca este cazul ca artistii, actorii, regizorii si alti reprezentanti ai mediului cultural sa fie nevoiti sa stea ore in sir la coada la ghiseele ANAF, de sase ori pe an, pentru plata trimestriala a CAS si CASS.

"Treaba cea mai importanta pentru domniile-lor este sa creeze, sa produca acte artistice, opera de arta etc., nu sa fie umiliti pe la cozi si sa estimeze calcule imposibile, chiar si pentru mentalisti", a continuat deputatul PNL.





Adresandu-se ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Gigel Stirbu a intrebat: "Cum va veti implica pentru a-i apara pe artistii si lucratorii culturali cu activitate independenta sa nu mai faca multe drumuri la Fisc, sa nu isi piarda calitatea de asigurat si nici sa nu mai depuna inca o data Formularul daca au facut acest lucru pana pe 31 ianuarie? Avand in vedere ca Formularul 600 a fost depus deja de 28.500 de persoane, ce se va intampla cu cei care au depus sau depun formularul pana la noul termen, daca declaratia va fi modificata sau eliminata intre timp?".





Stirbu a mai spus ca este "evident" ca faptul ca formularul 600 a fost conceput "abuziv, neclar si stufos" demonstreaza o gandire "bolsevica, proletara" a guvernului Dragnea si "o ura" a acestuia fata de tot ceea ce inseamna, in aceasta tara, activitatii libere, intreprinzatori, oameni independenti.





"Practic, Fiscul cere artistilor mai multi bani din activitatile pe care ei le deruleaza si trebuie sa estimeze pe anul urmator daca au pe langa un salariu si alte contracte de drepturi de autor sau activitati independente", a precizat el.