Tariceanu: Pana la condamnarea definitiva, Darius Valcov are aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean

"Pana la condamnarea definitiva, domnul Valcov are aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", spune Tariceanu.Intrebat daca acesta ar trebui demis din functie, liderul ALDE a afirmat: "E o problema care tine de el si de premier si ei trebuie sa trateze".Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat joi de instanta suprema, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.