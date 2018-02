Tariceanu: Dosarul Microsoft nu e singurul esec care face sa se cutremure DNA. Nu spun ca in Romania nu e coruptie, dar nu stiu daca e cazul sa umflam balonul asa tare

"Sa stiti ca dosarul Microsoft nu e singurul esec care face sa se cutremure DNA. Mi se pare grav ce s-a intamplat pentru ca acolo sunt o serie de nume, oameni onesti, care cred ca au fost acuzati pe nedrept. Nu s-au gasit probe acuzatoare si dosarul a trenat destul de mult, iar oamenii aceia au avut de suferit", a declarat Tariceanu.Acesta afirma ca numarul foarte mare de dosare trimise inapoi "pun sub semnul intrebarii in mod serios" DNA. Tariceanu a spus ca nu neaga faptul ca in Romania este coruptie, dar nu "e cazul sa umflam balonul asa de tare"."(...) Toate aceste abuzuri, precum si numarul foarte mare de dosare trimise inapoi la procuratura pun sub semnul intrebarii in mod serios activitatea acestei institutii. Chiar sefa DNA spunea acum cateva zile ca majoritatea dosarelor sunt pe abuz in serviciu, o infractiune care nu e de coruptie, dar asimilata coruptiei. De aici bilantul umflat. Nu spun ca in Romania nu e coruptie, dar nu stiu daca e cazul sa umflam balonul asa de tare. Cred ca domnul ministru o sa aiba o analiza consistenta de prezentat si astept sa vad raportul si concluziile", a mai afirmat el, referdinu-se la raportul pe care urmeaza sa-l prezinte in Parlament ministrul Justitiei Tudorel Toader.De asemenea, intrebat daca este de parere ca prorurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, liderul ALDE a spus ca nu are suficiente date pentru a da un raspuns, dar decizia "nu sta sub nicio forma la Parlament"."Nu am suficiente date, doar cele pe care le vad in spatiul public. Nu am calitatea de ministru sa fac o analiza amanuntita si nu ma pot pronunta. Decizia nu sta sub nicio forma la Parlament", a spus Tariceanu. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara la TVR1 ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari, la urmariri penale incepute, dupa care mai multi ani nu se face nimic sau la condamnarile la CEDO."Astfel, imi indeplinesc obligatia din Legea 304 (privind organizarea judiciara - n.r.) , care spune ca in februarie in fiecare an trebuie sa primesc un raport de la Ministerul Public, sa ma duc in plenul Parlamentului sa-l prezint parlamentarilor si romanilor" a precizat Toader, adaugand ca este vorba despre cele trei componente ale Ministerului Public - DNA, DIICOT si structurile din teritoriu - fiind vorba despre activitatile desfasurate de catre cei 2650 de procurori din Romania.El a invocat articolul 79 si din Legea privind organizarea judiciara, care prevede: "Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie".Ministrul a evitat sa raspunda intrebarilor referitoare la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si la mentinerea ei in functie.Intrebat insa despre DNA, el a spus ca este o structura specializata a Ministerului Public. Cu privire la eficienta institutiei, Tudorel Toader a raspuns: "In parte da, in parte nu".Solicitat sa precizeze care sunt partile negative, Toader a aexplicat: "Unde vedeti achitari, unde vedeti ca se incepe urmarirea penala fata de unul si dupa aia un an, doi ani, 7 nu se face nimic, in partea in care vedeti condamnari si suntem obligati de la CEDO si platim de aici"."Partile bune nu le justifica pe cele rele", a conchis ministrul.