Dan Barna: Grupul parlamentar USR decide saptamana viitoare daca extinde la toti alesii donarea plusului de la indemnizatie

'Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot sufletul. Evident ca este o initiativa pe care o sustin si eu - deja donez in Sibiu, sunt deputat de Sibiu, unei asociatii de ingrijire a copiilor cu probleme speciale - si la grup vom decide sa avem asta pentru toti colegii parlamentari', a precizat Barna la inaugurarea sediului USR din sectorul 2 al Capitalei, situat pe Calea Mosilor nr.158.Barna a adaugat ca USR a fost singurul partid care a votat impotriva legii salarizarii.'Nu erau facute si nu era vazut un impact foarte clar al masurilor de acolo, asta referitor la problemele din zilele acestea in care foarte multi oameni sunt in situatia de a veni cu bani de acasa, de a primi niste sume meschine, niste zeci de lei, in urma acestei involutii fiscale meschine. Si, din aceasta perspectiva, noi am votat impotriva si am fost foarte fermi ca o astfel de masura trebuie luata facand analize si acoperind fiecare situatie, neavand surpriza sa descoperi pe fluturas ca nu mai ai resurse ca nu-ti poti primi salariul, ceea ce este un lucru foarte grav', a afirmat liderul USR.Pe de alta parte, el a declarat ca inaugurarea acestui sediu este o 'bucurie', pentru ca un partid este functional in momentul in care are sedii moderne, in care cetatenii se pot intalni pentru a discuta problemele nationale sau locale.'USR a lansat in acest an un proiect 'USR e vocea ta', prin care incercam sa preluam intr-o cat mai mare masura de la cetateni preocuparile si temele de actualitate, iar acest sediu pe care colegii mei de la USR Sector 2 il vor folosi de astazi inainte este poarta sau spatiul in care putem sa ne intalnim cu cetatenii, sunt foarte bucuros si optimist pentru activitatea din sectorul 2', a mentionat Barna.Potrivit acestuia, la nivel national, USR are aproximativ 2.800 de membri inscrisi si mai sunt cateva sute in etapa de a fi admisi in partid, respectand criteriile de integritate.Deputatul USR Iulian Bulai a scris, pe Facebook, ca el si Tudor Benga isi vor dona lunar diferenta de bani primiti la indemnizatia de parlamentar, care se ridica la aproximativ 840 lei, pentru ca 'este lipsit de respect ca dupa ce ni s-au dublat salariile in iulie, in ianuarie sa ni se mai dea aproape 1.000 de lei'.