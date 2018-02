Tariceanu: Avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public, putem sa luam in considerare infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP

Tariceanu: Am confirmat invitatia la Comisia SRI. Trebuie sa ma prezint si eu, nici nu mi-a trecut prin cap ca as putea sa procedez altfel

"In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta. Nu am facut-o, dar in proxima sedinta a Coalitiei vom avea o discutie in acest sens", a declarat Calin Popescu Tariceanu.De asemenea, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca o comisie de ancheta a SPP nu poate fi "evitata" si asteapta sa fie invitat pentru a vedea ce intrebari i se vor pune. De asemenea, a spus ca el crede ca si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar vrea sa fie infiintata aceasta comisie."Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara. l-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca ceva acolo un fel de audiere, sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara, asteptam sa se mai stranga lucruri", a opinat Liviu Dragnea.Intrebat daca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este de acord cu aceasta comisie, Liviu Dragnea a raspuns: "Cred ca da, eu stiu?"Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a mai declarat sambata ca a primit invitatie sa se prezinte la comisia SRI de la presedintele acesteia, senatorul PSD Claudiu Manda, si va merge, afirmand ca nici nu i-a trecut prin cap sa nu se prezinte, transmite News.ro."Am primit o invitatie de la Claudiu Manda si am confirmat. Daca eu clamez ca oricine e obligat sa se prezinte in fata comisiilor de ancheta, trebuie sa ma prezint si eu, nici nu mi-a trecut prin cap ca as putea sa procedez altfel", a declarat Tariceanu la congresul de iarna al TLDE.Seful Comisiei de Control al SRI Claudiu Manda a declarat pe 31 ianuarie ca Liviu Dragnea va fi audiat cu siguranta in comisie, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. Manda a adaugat ca vor fi invitati la comisie si generalul Coldea, George Maior, precum si liderul PMP Traian Basescu, si seful Senatului Calin Popescu Tariceanu. Liviu Dragnea a spus, la randul sau, ca s-a plictisit de cand se autoinvita in comisie."Sigur va fi invitat la Comisia de Control al activitatii SRI. (...) Sunt patru persoane despre care am spus public la finalul sesiunii parlamentare ca intentionam sa le invitam, generalul Coldea, George Maior, Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu si probabil in etapa urmatoare va fi invitat si domnul Dragnea", afirma Claudiu Manda.