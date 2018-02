Un deputat PNL a initiat o petitie online pentru a modifica legea astfel incat cei care refuza sa lucreze sa ramana fara ajutorul social 

Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace", noteaza news.ro.





"In Romania, o forma de asistenta sociala pe care statul o ofera familiilor si persoanelor singure este reprezentata de venitul minim garantat. Acesta se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala", se arata in textul petitiei initiate de deputatul PNL Florin Roman.





In prezent legea prevede ca "persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii".





De asemenea, Roman sustine ca tot actuala legislatie da dreptul acestor persoane sa refuze de 3 ori ocuparea unui loc de munca, dar "din practica se constata ca majoritatea celor ce primesc venit minim garantat sub forma de ajutor social refuza sa mearga la munca, preferand sa stea acasa pe banii statului".





Roman spune ca, in luna decembrie 2016, conform Ministerului Muncii, numarul persoanelor care beneficiau de ajutor social era de 55.457, dintre care 2.643 nu au mai primit ajutorul la finalul lunii, iar in luna aprilie 2017, beneficiarii de ajutor social erau in numar de 243.006, dintre care 17.712 au ramas fara bani la finalul lunii.





"Consideram ca modificarile sunt necesare, mai ales ca, nu de putine ori, mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace. De asemenea, multi dintre ei isi maltrateaza copii si nu-i lasa sa mearga la scoala sau, in cele mai bune cazuri cand ii lasa, le interzic a primi burse de teama ca sa nu piarda indemnizatia data de stat", se mai arata in textul petitiei.