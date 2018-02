Toader, despre dezbaterile din PE: Am subliniat ca nu e nicio legatura intre legile justitiei si Codul Penal

"Au fost nici mai mult, nici mai putin de noua intrevederi. Am incercat, eu cred ca am si reusit, sa subliniez faptul ca nu exista nicio legatura intre legile justitiei si Codul Penal, de Procedura Penala, alte legi. La un moment dat am avut convingerea ca dansii stiu, dar ca numai nu vor sa faca aceasta distinctie, pentru ca ar fi ramas fara obiect dezbaterea. Vorbeau de legile justitiei si aluneca discursul spre coruptie. (...) De fiecare data am subliniat nevoia de argumente, si nu de enunturi generale, se incalca independenta, se incalca statul de drept. Am cerut si cer in continuare sa se aduca argumente, sa se sublinieze care articol anume incalca sau ameninta democratia din Romania", a spus Toader, vineri, la o emisiune la Antena 3.El si-a aratat convingerea ca, la nivelul de europarlamentar, este imposibil sa nu se faca distinctia mentionata, intre legile justitiei si Codurile Penal si de Procedura Penala."Cred ca se intelege ca functionarea sistemului e una, normele de incriminare, altceva. Au fost discutii politicianiste sub pretextul unor dezbateri juridice. Asa se explica si interesul de participare, care a fost foarte redus. Chiar si din partea celor care au initiat dezbaterea. Daca ar fi simtit ca au dreptate, ca pot genera o dezbatere pe fond consistenta, ar fi venit la dezbatere. N-au avut masura vorbelor cei care au vorbit impotriva Romaniei. N-as vrea sa le spun numele. (...) La fiecare grup unde am vorbit s-a inteles ca nu este nicio legatura intre situatia juridica in care se afla Polonia si cea in care este Romania", a precizat Tudorel Toader.Ministrul a negat faptul ca s-ar fi pus problema ca legile justitiei sa fie modificate de Comisia de la Venetia."Va asigur ca nu s-a pus o astfel de problema. Este precum manipularea cealalta, cand altii spuneau ca l-au vazut pe ministrul Justitiei asteptand pe la usi. Cat se poate de fals", a mai spus Toader.