Basescu: Modificarile aduse legilor justitiei consolideaza sistemul, imping mai multa responsabilitate la CSM

"As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este Dumnezeul Justitiei. Impartit pentru procurori, Sectia de procurori, pentru judecatori, Sectia de judecatori. Deci se produce o separare a sectiilor, fiecare pe categoria de probleme specifice meseriei. Si vine legea si cu o completare: nu poti sa fii in CSM daca nu ai vechime minimum sapte ani in bransa, ori procuror, ori judecator", a declarat Traian Basescu vineri seara, la Romania TV.El a adaugat ca un alt element important introdus prin modificarea legilor justitiei este cel privind "auditarea sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, ca sa se previna intrarea pe canal a unor clienti, ori ca sa fie scapati, ori ca sa fie acuzati"."Se auditeaza la fiecare doi ani, cu auditor international, e foarte important. Sigur ca multora nu le convin lucrurile acestea. Si mai ales cred ca nu le convine mutarea Sectiei de investigare a infractiunilor comise de magistrati la Parchetul General, dar toate lucrurile acestea nu fac decat sa consolideze justitia. Se separa munca de procuror de cea de judecator, sunt amandoi magistrati, dar statutele le sunt complet diferite", a afirmat Basescu.Liderul PMP a mai spus ca, in schimb, va fi foarte atent la modificarea Codurilor penale in Parlament."Vreau sa fim foarte clari si mie mi-e teama de intrarea cu picioarele in Codul penal si Codul de procedura penala pe care ar face-o, eventual, PSD cu ALDE. Pe de alta parte, este exact manipularea care s-a aplicat si celor care au iesit in strada, care s-a incercat a se aplica si la Bruxelles in Parlamentul European. Nimeni inca... Parlamentul nu a inceput sa lucreze modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala. (...) Eu nu o sa contenesc sa spun ca, pe fond, modificarile care s-au facut la legile Justitiei sunt in regula, democratizeaza si consolideaza functionarea sistemului de justitie, dar voi fi foarte atent la modificarile de la Codul penal", a subliniat senatorul.In opinia sa, "va fi un mare risc la abuzul in serviciu, atat de drag Parchetelor"."Si ma uit ca, in naivitatea ei - si pentru ca nu citeste -, si societatea civila vrea tot conform Comisiei de la Venetia. Or, abuzul in serviciu, Comisia de la Venetia spune asa: pe aceasta baza, Comisia de la Venetia considera ca prevederile penale nationale cu privire la abuzul in serviciu trebuie interpretate in sens ingust si aplicate cu un prag inalt, astfel incat sa poata fi invocate numai in cazuri in care fapta este de natura grava si afecteaza drepturi fundamentale. Deci, prostia cu pragul trebuie scoasa din gura oricui si se refera strict la incalcarea drepturilor fundamentale, si nu la bani", a mai spus Basescu.