Kelemen Hunor: Legea privind Liceul Romano-Catolic de la Targu Mures, rezultat concret al acordului de cooperare parlamentara cu PSD-ALDE / PNL si PMP pun in discutie legea la CCR, aratand ca folosesc orice ocazie pentru a impiedica dialogul romano-maghiar

"Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea Populara (PMP) care, la fel ca UDMR, fac parte din acelasi grup parlamentar la nivel european - Partidul Popular European (PPE), doresc sa puna in discutie la Curtea Constitutionala legea privind infiintarea unei scoli romano-catolice. Ei sunt, astazi, cei care folosesc orice ocazie pentru a impiedica dialogul romano-maghiar", a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF).In urma acordului de cooperare parlamentara incheiat anul trecut, desi s-a propus Uniunii intrarea la guvernare, UDMR nu a considerat intrunite conditiile necesare. Acordul cu PSD-ALDE a fost mentinut si in 2018, pentru ca UDMR nu doreste sa se izoleze in Parlament, a explicat liderul UDMR."Aceasta este o simpla colaborare, care presupune ca, daca suntem de acord cu una sau cu doua probleme, ne sprijinim reciproc in cazul adoptarii acestora", a adaugat liderul Uniunii, precizand ca bilantul acordului este unul mixt."Anul trecut si anul acesta am reusit sa avansam mai ales in ceea ce priveste problemele educationale: finantarea de la bugetul de stat a Institutului Teologic Protestant, infiintarea Centrului pedagogic maghiar la Oradea si infiintarea prin lege a Liceului Romano-Catolic din Targu Mures - sunt singurele rezultate concrete al cooperarii", a subliniat el"Am lansat programul intitulat < >. Vrem sa demonstram ca suntem o comunitate care genereaza valori, nu numai pentru a imbogati cultura maghiara in Bazinul Carpatic, dar si pentru tara in care traim. Initiem dialogul nu doar cu partidele romanesti, dar si cu societatea romaneasca. Exista un feedback pozitiv din partea liderilor de opinie romani, chiar daca suntem departe de adevarata depasire a barierelor", a subliniat presedintele UDMR.Prin succesul initiativei cetatenesti europene Minority SafePack, comunitatea maghiara din Bazinul Carpatic a avut cel mai mult de castigat. Este nevoie de solidaritate, pentru ca la inceputul lunii aprilie sa nu se poata spune ca aceasta initiativa apartine trecutului - a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor.Referitor la programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, liderul Uniunii a precizat faptul ca UDMR este pregatita sa il extinda si in Tinutul Secuiesc si regiunea Partium. Acest lucru contribuie la perpetuarea si prosperitatea comunitatii maghiare pe pamantul natal si aduce si o accelerare economiei romanesti.Presedintele UDMR Kelemen Hunor a mai afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guven in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva decat sa nu voteze propunerile Guvernului, scrie News.ro. In opinia sa, PNL s-a transformat intr-un partid ultra-nationalist si anti-maghiar, despre PMP nu se pot spune ulte lucruri noi, iar in ceea ce priveste USR a declarat ca "putem sa intuim ideologia pe care o reprezinta".Conform unui comunicat al UDMR, Kelemen a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa."Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun proiect dupa care s-ar putea ghida tara", a aratat presedintele UDMR, referindu-se la situatia politica actuala din Romania.Kelemen Hunor a sustinut ca opozitia s-a destramat si ca cel mai mare partid de opozitie, Partidul National Liberal (PNL), s-a transformat intr-un partid ultra-nationalist si anti-maghiar, despre Partidul Miscarea Populara (PMP) nu se pot spune multe lucruri noi, cat despre USR, insa, putem sa intuim ideologia pe care o reprezinta."Opozitia de astazi nu poate propune comunitatii maghiare altceva decat sa nu voteze propunerile Guvernului", a precizat presedintele UDMR, Kelemen Hunor."Astazi, Romania se confrunta cu momente interesante, iar UDMR considera acest lucru o provocare", a mai spus presedintele Uniunii, adaugand ca, in 2017, Uniunea s-a bazat pe o initiativa la dialog, iar in 2018 incearca sa actioneze in aceeasi maniera.