UPDATE Mihai Chirica a fost exclus din PSD de organizatia judeteana Iasi. Decizia finala, saptamana viitoare

Mihai Chirica a castigat alegerile in 2016 cu 46% din voturi

"Este un abuz politic, doar organizatia municipala, unde sunt membru, ma poate exclude. Iar organizatia de la municipiu s-a vazut ca ma sustine. Astept sa se comunice oficial decizia BPJ si voi ataca, posibil si in instanta" a declarat Chirica pentru News.ro."Daca seful partidului te trimite in prapastie, tu nu te poti duce. Iasiul este doar masa de manevra pentru Dragnea. Nu exista democratie in partid, iar asta s-a transmis si in filiale. Cred ca nu si-au calculat pierderile la Iasi, prin excluderea mea. Daca in final voi fi exclus, atunci raman un primar liber de contract, dar social-democrat. Dar eu inca sunt in PSD, ei bat campii. Doar organizatia de baza decide, adica filiala municipala, nu cea judeteana", a adaugat Chirica.Alaturi de Chirica, au mai fost exclusi Sorin Iacoban, fost deputat, si viceprimarului Gabriel Harabagiu.Chirica a declarat miercuri ca ''se incearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia'', potrivit Agerpres."Cred ca partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia si se incearca destructurarea organizatiilor care au rezultat pentru a face culoar, probabil, altor formatiuni politice", a spus Chirica, intrebat despre situatia din partid.Referitor la convocarea Biroului Permanent Judetean si organizarea unui CEx pentru excluderea sa, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a altor membri de partid, edilul a aratat ca ''este probabil o presiune pe care o suporta din partea Bucurestiului''.''In spatiul public a aparut un singur punct de vedere, cel al secretarului organizatiei de la nivel national, si probabil ca pe aceasta presiune s-au grabit si dumnealor. In orice caz, primarii (...) impartasesc alte puncte de vedere. (...) Imi este greu sa cred ca nu este si domnul Dragnea implicat aici", a sustinut el.Primarul Iasului a admis ca exista ''o ruptura'' intre el si conducerea judeteana a partidului, respectiv, presedintele PSD interimar, Maricel Popa."Cu parere de rau, este o fisura, dar nu de neastupat, ca sa spun asa. Cred ca se vor gasi puncte comune", a mai spus Chirica.De asemenea, intrebat despre declaratiile critice facute la adresa conducerii partidului si la decizii ale guvernantilor, daca ar proceda altfel, edilul a subliniat ca tot ceea ce a ''pronuntat s-a demonstrat a fi adevarat."Cu siguranta nu. De fiecare data, tot ceea ce am pronuntat s-a demonstrat a fi adevarat. Nu am spus numai noi. Membrii de partid s-au aratat indignati de ceea ce s-a petrecut de-a lungul timpului. (...) Desigur, si cei care nu sunt aici, cei care nu sunt simpatizanti. Noi am luat un vot masiv. Vorbeam de zeci de mii din Iasi, sute de mii din judet, milioane de voturi din tara, care depasesc numarul membrilor de partid, desigur", a explicat Chirica.Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD, informeaza News.ro.Pe de alta parte, filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid.Intr-o rezolutie a Biroului Organizatiei Municipale Iasi a PSD se arata ca "sanctiunile sunt neoportune si nedrepte"."De-a lungul ultimilor ani, domnul Mihai Chirica s-a implicat activ in viata de partid, depunand eforturi uriase pentru reformarea partidului si refacerea increderii cetatenilor in PSD Iasi. Consideram ca excluderea domnului Mihai Chirica din partid reprezinta un risc absolut gratuit pentru PSD pentru ca face imposibila o viitoare victorie a acestui partid la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Iasi. PSD Iasi nu-si permite sa piarda primaria celui de-al doilea oras al Romaniei. De asemenea, excluderea domnului Mihai Chirica transmite un semnal extrem de negativ atat la nivel regional cat si pe plan local membrilor si simpatizantilor de partid, inoculand ideea ca oricine isi permite sa aiba initiativa poate fi oricand scos pe usa din dos a PSD. Acest lucru va produce dezamagire si confuzie in randul tuturor celor care iubesc acest mare partid", se arata in rezolutia filialei municipale a PSD Iasi.Chirica a fost initial "pedepsit" de conducerea centrala a partidului anul trecut, in contextul declaratiilor impotriva lui Liviu Dragnea si a celebrei OUG 13, cand a fost lasat fara functiile de conducere in partid.