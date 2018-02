Liviu Dragnea: Continua seria de fake news. Eu nu imi dau seama ce se va intampla cu prostii astia care tot anunta, pe diferite site-uri obscure, ca se intampla lucruri in PSD si, ulterior, nu se intampla

"Continua seria de fake news. Eu nu imi dau seama ce se va intampla cu prostii astia care tot anunta lucruri, de foarte mult timp, ca se intampla in PSD si, ulterior, nu se intampla. Nu ajung la un moment dat la un nivel in care sa spuna: 'domnule, ne facem de ras?ᅡ Nu exista asa ceva!", a declarat Liviu Dragnea, intrebat de jurnalisti despre informatiile aparute in spatiul public potrivit carora presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, ar urma sa fie schimbati din functii si daca la urmatoarea sedinta a CEx vor fi luate astfel de decizii.El a sustinut ca anumite "site-uri obscure anunta informatii 'pe surse'" si ca exista si oameni care "se lasa pacaliti": "Eu vad doar surse si vad tot felul de site-uri obscure care spun aceste lucruri. Am mai vazut si oameni pe care la un moment dat ii citeam, ii urmaream cu atentie, care se lasa pacaliti de asta".Liviu Dragnea a tinut sa spuna ca PSD "nu face executii".Intrebat de ce a fost Niculae Badalau schimbat din fuctia de vicepresedinte al Senatului, Liviu Dragnea a spus ca asta a fost prin vot, iar "votul niciodata nu este o executie": "Daca imi permiteti sa va explic, la Senat a fost un vot. La noi in partid, in Senat si in Camera se intampla votul. Votul niciodata nu este o executie".