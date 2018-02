Toader, despre dezbaterile din PE: Un fel de furtuna intr-un pahar cu apa; multe inexactitati si neadevaruri

"O constatare deloc placuta a faptului ca nu Europa are ceva cu noi, ci, din pacate, se pare ca noi avem ceva cu noi. (...) Ati vazut la televizor, ieri, in direct sau filmat, faptul ca in sala nu erau chiar foarte multi; sala e foarte generoasa, frumoasa, dar erau asa, rasfirati cativa colo, colo, in sala aia mai ca nu-i vedeai si n-am numarat, ca nu aveam posibilitatea, dar cred ca majoritatea erau de-ai nostri. Prin urmare, sa nu intelegem ca Uniunea neaparat are ceva cu noi, noi avem o vocatie din asta, cu ghilimele, de a exporta si de a inventa lucruri care trebuie discutate, dezbatute. (...) Daca vreti sa fac o caracterizare, a fost asa, ca un fel de furtuna intr-un pahar cu apa, pentru ca nu ramaneau decat eurodeputatii nu stiu care, de la Opozitie, sa se certe cu cei de la Putere si asa mai departe. Daca intram pe fond, multe inexactitati, multe neadevaruri", a spus Toader.Ministrul Justitiei a precizat ca nu se pune problema ca Romania sa fie in situatia Poloniei, pentru ca in Romania deciziile Curtii Constitutionale sunt respectate."Nu s-a pus problema schimbarii judecatorilor, nu s-a pus problema ca ministrul Justitiei sa numeasca direct procurorii si sefii de instanta. Suntem intr-o alta situatie. Alta paradigma. Nu isi gaseste alaturarea situatia din Polonia cu situatia din Romania", a explicat Toader.Raspunzand unei intrebari, ministrul Justitiei a spus nu s-a pus problema vreunui repros din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in timpul discutiei pe care a avut-o cu acesta la Strasbourg. "In afara de intrevederea cu Frans Timmermans, am avut alte opt intrevederi. In doua zile, am avut noua intalniri cu decidenti din Parlamentul European, cu grupuri parlamentare", a precizat Toader.Ministrul a explicat ca nu el a stabilit aceste intalniri, sustinand ca in Parlamentul European a fost de fapt o dezbatere politica."Sa nu-si faca cineva iluzii ca ministrul Justitiei se duce la Comisie sau la Parlament, bate la usa: Alo! Alo! Domnul prim-vicepresedinte, am venit stam o ora de vorba. Exclus asa ceva. Vedeti ca spatiul public este intoxicat si din pacate manipulat. (...) Poate ceva rea-credinta, poate ceva nestiinta. (...) Pretextul dezbaterii pe legile justitiei a folosit pentru o dezbatere eminamente politica. De ce spun asta? S-a facut intre politicieni, cu o sala mare, frumoasa si goala", a afirmat Toader.Pe de alta parte, ministrul Justitiei sustine ca nu a fost cineva care sa-i fi precizat ce articol este incalcat prin modificarea legilor justitiei."Nimeni, niciun articol. Pai ce sa imi precizeze mie? Haideti sa va spun. Lidera sau vicelider de la Grupul Verzilor, care a initiat dezbaterea, care de la inceput a spus: 'eu nu sunt jurista si nu ma pricep'. Daca nu esti jurist si nu te pricepi, eu ce sa iti explic? Nu ai ce sa-i explici, pentru ca nivelul este prea jos", a adaugat Toader.