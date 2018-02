O legatura intre Dragnea, vizita la Trump si contractele militare

Redam mai jos fragmentul relevant din articolul publicat de McClatchydc.com care are legatura cu Romania:“ (…) In ce-l priveste pe Broidy, invitarea romanilor (n.r. Drangea si Grindeanu) la ceremonia de inaugurare pare sa fi fost una din numeroasele metode in incercarea de a castiga mai multe contracte acasa si in strainatate pentru o companie specializata in contracte militare, Circinus LLC, pe care a cumparat-o discret in 2015.Mica firma, cu sediul in Virginia este specializata in furnizarea de servicii de informatii bazate pe inalta tehnologie pentru diferite institutii militare.Achizitia firmei a fost rezultatul unui interes mai larg manifestat de Broidy in zona combaterii terorismului, a declarat unul din purtatorii lui de cuvant, Ron Bonjean.< >, a mai spus Bonjean.Broidy si Bonjean au refuzat sa raspunda la anumite intrebari despre afacerile lui Broidy legate de cazul de fata.In 2014, inainte ca Broidy sa achizitioneze firma, Circinus a castigat statutul de contractant agreat in cadrul unui contract mai amplu in valoare de 7, 2 miliarde de dolari pentru furnizarea de asistenta pentru Centru de Comanda pentru Informatii si Securitate Nationala al Armatei (INSCOM).Dar acest lucru nu garanteaza comenzi valoroase din partea guvernului, ci inseamna doar ca firma este eligibila pentru a concura in continuare pentru astfel de contracte.Pe de alta parte, Broidy era bine pozitionat sa beneficieze de pe urma acestora in momentul in care noul presedinte a cerut o crestere “istorica” a cheltuielilor de aparare. Circinus, care a anuntat recent un venit anual de 4, 6 milioane de dolari, l-a angajat pe primul sau agent federal de lobby in iulie 2017, platind 80 de mii de dolari catre Fidelis Government, o firma ce-l are ca partener pe fostul sef de cabinet al vicepresedintelui Mike Pence pentru a face lobby pe langa cabinetul lui Pence in vederea castigarii unor contracte guvernamentale. Iar in 2017 au crescut si contributiile politice ale lui Broidy, el donand peste 500 de mii de dolari unor candidati politici si comitete, peste jumatate din bani mergand la RNC (Republican National Commettee), potrivit registrelor federale.Totalul donatiilor sale a fost de trei ori mai mare decat sumele date in oricare dintre anii precedenti. In august si septembrie 2017, companiei Circinus parea sa-i surada si mai mult norocul. A castigat o comanda din partea INSCOM evaluata pana la 17 milioane de dolari - cea mai mare comanda castigata de firma - si un contract de pana la 700.000 de dolari acordat de Serviciul de Securitate Militara, potrivit datelor privind contractele federale.Insa Circinus cauta oportunitati si in strainatate. In mai 2017, la o luna dupa ce Broidy a devenit seful adjunct al finantelor RNC - Circinus a inregistrat o filiala in Romania, alta tara cu angajament de crestere a cheltuielilor militare.Aici are un rol cheie Dragnea, musafirul lui Broidy la inaugurare, a spus cunoscutul specialist in probleme romanesti. "Nu poti obtine un contract, in Romania, fara acordul lui Dragnea", a spus expertul.Broidy s-ar fi intalnit cu ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in vizita acestuia in SUA, din septembrie, iar CEO-ul companiei, Alan Blaine Stone, a participat la o receptie desfasurata in Octombrie la Bucuresti, la care au fost prezenti oficiali romani si legiuitori americani.Fostul senator democrat Bob Kerrey, membru in board-ul Circinus, a spus ca i-a consiliat pe Broidy si pe un alt sef Circinus, Stan Manning, sa actioneze cu atentie in aceasta tara, avand in vedere reputatia ei."Sunt foarte constient ca in Romania au existat unele situatii care, cel putin la suprafata, par corupte", a spus Kerrey. "Sfatul meu pentru Stan si Elliott a fost sa nu preseze prea mult", se arata in investigatia publicata de mcclatchydc.com. Autorii investigatiei publicata de agentia McClatchydc.com, mentioneaza faptul ca Circinus a realizat un parteneriat cu un institut national de cercetare din Romania in incercarea de a obtine un contract, dar este neclar daca aceasta licitatie – sau altele – s-a finalizat cu succes.Este vorba despre un contract de parteneriat intre Circinus si Institutul National de Cercetare Informatica (ICI), care apare mentionat intr-un raport de activitate publicat de Institut in august 2017. ICI anunta intre alte proiecte noi de dezvoltare “Contractul de parteneriat încheiat cu Circinus, LLC, a VIRGINIA Limited Liability Company (Statele Unite) pentru participarea la licitația organizată de MapN pentru realizarea- 1 mil Eur”.De remarcat similitudinea intre proiectul ICI si statutul de contractant agreat castigat deja de Circinus in cadrul unui contract mai amplu din Statele Unite in valoare de 7, 2 miliarde de dolari pentru furnizarea de asistenta pentrual Armatei (INSCOM).Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, reprezentantul Circinus, Alan Blaine Stone, s-a prezentat la ICI in vara anului trecut impreuna cu Mihai Gherman, CEO al companiei CSR Ltd Romania, companie specializata in servicii IT. Mihai Gherman este fiul fostului senator PDSR Oliviu Gherman. Circinus si CSR intentionau sa formeze un consortiu care sa participe la licitatia MapN, urmand ca ICI sa se ocupe in cadrul parteneriatului de partea de dezvoltare software.Potrivit surselor HotNews.ro, ulterior semnarii parteneriatului dintre ICI si Circinus, reprezentantii firmei americane au sustinut o prezentare a produselor firmei la Academia Tehnica Militara. Pana la ora difuzarii acestui material nu am reusit sa aflam daca MApN a atribut efectiv contractul catre Circinus.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, in luna mai 2017 se infiinteaza Circinus Defense SRL, unde Circinus LLC, firma detinuta de Broidy, este actionar cu 99%. Administratorul firmei este Alain Blaine Stone, care detine 1% din firma, si care a participat in octombrie la o receptie organizata de Romanian American Business Council in octombrie la Bucuresti.Alan Blaine Stone este, potrivit site-ului companiei, fondatorul si CEO la Circinus LLC, expert in intelligence, operatii speciale si contracte militare cu peste 30 de ani experienta.HotNews.ro dezvaluia la jumatatea lunii mai (in perioada cand Circinus isi deschidea filiala in Romania) ca Liviu Dragnea isi face un lobby intens pentru o noua vizita in Statele Unite, unde spera sa fie primit la Departamentul de Stat.Tot atunci, am aratat ca un grup de lobbyisti americani, aceiasi care i-au aranjat in ianuarie participarea lui Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui Trump s-ar fi aflat in Romania la invitatia lui Dragnea. Acest grup de americani a participat la partide de vanatoare in Delta, la invitatia liderului PSD. 