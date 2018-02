Tudorel Toader, despre dezbaterea pe legile justitiei din Parlamentul European: S-au spus neadevaruri; discurs politicianist, cu pretext juridic/ Nu s-a dorit aflarea adevarului

"Nu am cum sa fiu multumit (de dezbatere - n.r.), in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber, chiar nejurist fiind, faptul ca s-a discutat intr-o maniera absolut policitianista, cu un pretext de continut juridic. Lasand la o parte faptul ca unii s-au exprimat pe legile justitiei fara sa cunoasca nimic din continutul respectivelor legi, dar voi face un inventar si il veti vedea cat de repede al neadavarurilor care au fost spuse in seara asta", a declarat Tudorel Toader la Strasbourg pentru jurnalistii romani, imediat dupa incheierea dezbaterii, intrebat daca este multumit de dezbatere.Intrebat daca s-au spus minciuni in plen, ministrul a raspuns: "Nu am spus minciuni, am spus neadevaruri. Este o nuanta."Despre faptul ca nu a putut lua cuvantul in cadrul dezbaterii, Toader a afirmat: "Nu s-a dorit aflarea adevarului. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Justitiei, am ferma convingere ca nu s-a dorit aflarea adevarului. Spre exemplu, nu o sa gasiti nicaieri afirmatie de-a mea in sensul ca guvernul nu are nevoie de avizul Comisiei de la Venetia. Cel care a facut afirmatia stie ca proiectul de lege s-a dus direct la Comisia speciala si nu a existat un moment in care guvenrul avea abilitatea sa solicite avizul. S-a facut afirmatie, de exemplu, ca legile au fost declarate neconstitutionale. Nu legile au fost, din 303 (articole), au fost declarate patru solutii legislative si alea sunt tehnice.""S-a indus din start o confuzie, pentru ca pretextul l-a constituit legile justitiei, dar s-a vorbit de coruptie. Regula este cand nu stii ce spui sa taci din gura ca nu e riscul sa gresesti. Coruptia este combatuta prin infractiuni, care sunt in codul penal sau in legile speciale. Am convingerea unui discurs absolut politicanist, cu un pretext juridic, la al carui fond nu s-a dorit sa se ajunga. Probabil ca nici nu i-a interesat", a mai spus Toader.Ministrul a facut referire si la discursul sustinut de Comisarul european pe Justitiei, Vera Jourova, spunand ca probabil nu i-a apartinut, pentru ca altfel nu vede cum ar fi putut sa faca afirmatiile pe care le-a facut."Eu am vorbit ieri cu dl Timmermans, am convingerea ca dansul cunoaste continutul normativ din Romania, proiectului de lege. Sigur, imi pare rau ca nu a venit dansul astazi, dar in acelasi timp nu pot sa nu afirm faptul ca doamna Jourova cunoaste sistemul de justitie din Romania, dar enunturile pe care le-a facut probabil ca nu emana de la dansa, pentru ca altfel nu cred ca ar fi putut sa faca asmenea afirmatii", a afirmat Toader.