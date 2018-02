Organizatia municipala Iasi a PSD a votat impotriva excluderii primarului Chirica din partid

Comitetul Executiv al organizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinerea primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, in cazul carora Comisia de Etica propusese cu o zi in urma excluderea din partid."Au fost doar doua abtineri, in rest, membrii de partid au votat impotriva sanctiunilor propuse de Comisia de Etica. S-a facut propunerea catre Biroul Judetean ca nu se poate accepta excluderea unor oameni din partid. Nu exista nici o motivatie pentru asta. Au fost discutii aprinse", a declarat Mihai Chirica la finalul intalnirii.El a afirmat ca excluderile din partid ale unor membri se fac la propunerea organizatiei din care acestia fac parte, adica filiala municipala.Pe de alta parte, intr-o rezolutie a Biroului Organizatiei Municipale Iasi a PSD se arata ca "sanctiunile sunt neoportune si nedrepte"."De-a lungul ultimilor ani, domnul Mihai Chirica s-a implicat activ in viata de partid, depunand eforturi uriase pentru reformarea partidului si refacerea increderii cetatenilor in PSD Iasi. Consideram ca excluderea domnului Mihai Chirica din partid reprezinta un risc absolut gratuit pentru PSD pentru ca face imposibila o viitoare victorie a acestui partid la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Iasi. PSD Iasi nu-si permite sa piarda primaria celui de-al doilea oras al Romaniei. De asemenea, excluderea domnului Mihai Chirica transmite un semnal extrem de negativ atat la nivel regional cat si pe plan local membrilor si simpatizantilor de partid, inoculand ideea ca oricine isi permite sa aiba initiativa poate fi oricand scos pe usa din dos a PSD. Acest lucru va produce dezamagire si confuzie in randul tuturor celor care iubesc acest mare partid", se arata in rezolutia filialei municipale a PSD Iasi.Biroul Permanent Judetean si Comitetu lExecutiv Judetean se vor intruni in zilele urmatoare pentru a lua in discutie excluderea primarului Mihai Chirica din PSD.Surse din filiala judeteana afirma ca "foarte probabil", filiala judeteana va vota in favoarea excluderii, dupa ce Comisia de Etica a propus acest lucru cu o zi in urma.