Legile Justitei din Romania, dezbatere in Parlamentul European/ Comisarul european pentru Justitie: "Romania a parcurs un maraton. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, dar mai ales pentru cetatenii romani"/ Plus: Cum l-a atacat un eurodeputat socialist, din acelasi grup cu PSD, pe Liviu Dragnea

Corespondenta de la Strasbourg

Dezbaterea - intitulata "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania" - a fost initiata de grupul Verzilor/Aliantei Libere Europene, grup ce nu are ca membri eurodeputati romani.

Desi prezent la Strasbourg, ministrul Justitiei Tudorel Toader nu a putut lua cuvantul, intrucat nu a fost invitat. Procedural, potrivit conducerii Parlamentului, doar prim-ministrul poate lua cuvantul in cadrul dezbaterii

In sala uriasa a plenului Parlamentului European s-au aflat circa 50 de eurodeputati, dintr-un total de 751, in timpul acestei dezbateri. Voturile in plen au avut loc in prima parte a zilei. Precizam ca dezbaterea nu are niciun efect juridic si nu rezulta intr-o rezolutie.



Modificarea legilor justitiei din Romania a fost dezbatuta, miercuri seara, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, timp de peste o ora si 15 minute. Vera Jourova, Comisarul European pentru Justitie, a amintit in cadrul acestei dezbateri ca situatia modificarilor legislative fac obiectul unei anchete proprii ale GRECO, ale carei rezultate vor fi anuntate in luna martie. Ea s-a referit la progresul inregistrat de Romania pana acum drept "un maraton", a carui linie de sosire se vede la orizont. Eurodeputatii PSD Victor Bostinaru si Ioan Mircea Pascu au insistat asupra faptului ca in Romania exista un pact intre seviciile secrete si institutii in justitie, Bostinaru afirmand chiar ca acest "pact" intre un serviciu secret si DNA a permis ca in Romania sa se faca "politie politica". Pe de alta parte, eurodeputatul Ana Gomes (Portugalia), colega in grupul Socialistilor cu membrii PSD, l-a atacat pe Liviu Dragnea, cu referire la ancheta OLAF: "OLAF a tras concluzia ca seful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Deci intrebarea mea fata de colegii din Romania este: cum este posibil ca aceasta persoana as ramana in functie?" a spus aceasta."Doresc sa multumesc PE pentru aceasta dezbatere. Aceasta nu este despre comisie sau parl, ci despre justitie. Unii dintre dvs s-au referit la rolul Comisiei. Repet ca rolul este de a indeplini obligatiile de aparator al tratatului. Noi trebuie sa evaluam statul de drept in fiecare stat membru. Si sa actionam cand observam erori de sistem. Un astfel de sistem se construieste de-a lungul timpul si poate fi distrus chiar peste noapte. De aceea suntem atat de vigilenti si am exprimat ingrijorari in momenutl acesta.Oferim dialog si sprijinim. Ceea ce nu facem este sa interevenim in cazuri individuale, pentru a ii raspunde dnei Nicolai. Sper ca transmitem un semnal puternic de reintarire a increderii.""Am fost in Romania anul trecut. Ma doare sa vad ca astazi avem un proiect de lege sustinut de Sneatul Romaniei care reduce spatiul de expunere al societatii civile. OLAF a tras concluzia ca seful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Eu citesc din nimic altceva decat din raportul OLAF. Deci intrebarea mea fata de colegii din Romania este: cum este posibil ca aceasta persoana as ramana in functie?""Doamna comisar, sunteti dezamagirea zilei mele! Va las aceasta brosura...Modificarea legilor justitiei este o necesitate. Doamna Macovei a facut un pachet de legi prin asumare in care au ramas multe articole neconstitutionale. Mii de oameni au fost bagat in puscarie pe legile doamnei Macovei si acum platim la CEDO." (se aud strigate in sala)"600 de mii de oameni in strada impotriva Guvernului. Credeti ca guvernul Romaniei face ceva bine pentru Romania? Presedintele PSD si al Parlamentului, condamnat pentru frauda electorala. Domna comisar, un infractor dovedit vrea sa intareasca justitia sau o slabeste?"Replica Bostinaru: "Domnule Preda, ati ascultat discursul fostului dvs patron politic Traian Basescu? Ce a spus despre legile justitiei? Multumesc."/ Preda, raspuns: "Sunt obisnuit cu atacurile la persoana, nu sunt obisnuit insa ca PSD-istii care faceau din Basescu raul absolut il folosesc acum.""Domnul Bostinaru spunea ca avem o tara de mana a doua. Dar avem un guvern de mana a saptea, pentru ca daca nu ar fi fost asa ar fi fost aici premierul Dancila. Nu inteleg ce cauta dl Toader aici, pentru ca dumnealui este intr-adevar membru al Comisiei de la Venetia, dar cand i s-a spus sa sesizeze comisia de la Venetia a refuzat. Nu va e rusine PSD-istilor?"Era momentul ca Comisia sa nu mai masoare cu doua masuri si sa nu mai actioneze numai impotriva Ungariei si Poloniei, ci si impotriva guvernului socialist din Romania. Oamenii protesteaza si transmit un mesaj foarte clar - justitia nu trebuie supusa politicii.""Doamna comisar, din pacate astazi au fost spus atata neadavaruri incat ar trebui o noua initiativa, "minciuna ucide". Au colportat unii dintre colegi minciuni, doamna comisar, daca v-ati fi intalnit cu ministrul Justitiei ati fi avut alt discurs. Cum e posibil, doamna comisar, sa nu stiti ca legile au fost declarate neconstitutionale?""Din 2005, Romania are un sistem care se bazeaza pe protocoale secrete intre servicii secrete si autoritati. Protocoale mostenite din sistemul imediat dupa Revolutie. S-au folosit instrumente de atacare a rivalilor politici. In ultimii doi ani, presa este plina de stiri de abuzuri. Articolele care sunt declarate neconstitutionale vin sa puna sub semnul intrebarii suveranitatea Romaniei. De ce Romania trebuie sa fie supravegheata mai mult acum decat pe vremea lui Ceausescu?""Si eu sunt ingrijorat de statul de drept din Romania. Cred ca are probleme. In ultimii ani au fost interceptati mii de romani in baza mandatului de siguranta nationala, inclusiv candidati la alegeri. Vreau independenta justitiei, dar mai ales a Romaniei.""Dragi colegi, am vorbit despre institutiile implicate din ROmania si din cate inteleg Romania a lucrat la reforma justitiei inca de la aderare, si institutiile au fost implicate in mod permanent. Am avut dezbatere si cazul comisiei LIBE si sunt de acord ca minsitrul justitiei ar fi fost bine sa raspunda. Aceasta dezbatere nu trebuie sa fie in alb si negru. Trebuie sa lasam loc pentru dialog. Da exista probleme nerezolvate dar exista si o atitudine de autocritica.""Cand o societate reactioneaza la dezbateri, este ceva benefic. Firesc este sa ne uitam cu toti la mecanismele insittutiionale pe care o tara le are de a adopta legi. In Romania aceste mecanisme exista si functioneaza. In Romania avem o Curte Constitutionala care este independenta, avem presedintele Romaniei care face un control de oportunitate. Asta nu exclude evaluarea unei legislatii de catre Comisia de la Venetia pentru ca ceea ce este dorit este o legislatie in folosul cetatenilor romani.""Romanii au strigat in strada 'Vrem justitie, nu coruptie!" (...) La noi prezumtia de nevinovatie este mult mai protejata decat prevede directiva. Sa uitam aceasta minciuna. Ce vor sa faca prin modificarile codurile penale? Este foarte important, pentru ca va fi afectata cooperarea judiciara. Spre exemplu, vor ca o persoana sa fie investigata numai dupa ce persoana a fost instiiintata ca este anchetata." (i se taie microfonul pentru ca depaseste timpul)"Comisia fie nu cunoaste situatia din Romania, fie inchide ochii la anumtie aspecte. Cat despre continutul modificarii, sunt in acord cu Comisia de la Venetia. Refuz sa cre dca tara mea este tratata ca o tara de mana a doua. Comisia amesteca evaluarea celor trei legi cu ceea ce ar urma sa se intample in viitor fara sa ne spuna concret. Un protocol secret intre DNA si serviciu secret a permis ca in Romania sa se faca politie politica! Comisia sau a stiut, sau a tacut. De aceea, vreau ca colegii mei sa citeasca si alte surse." (i se taie microfonul pentru ca depaseste timpul)"Doamna comisar, romanii nu sunt vinovati de aceasta dezbatere. Inteleg ca v-ati intalnit cu ministrul Justitiei si conform discursului dvs inteleg ca nu v-a convins. Pozitia Comisiei de la Venetia ar fi necesara. Conditionarea implementarii bugetului european de situatia statului de drept ar afecta cetatenii acestui stat, si nu guvernul.""La Bucuresti avem intentia de a legifera, nici nu am avut o discutia despre modificarea Codurilor penale. Prezumtia de nevinovatie, drepturile si libertatile, nu sunt chestiunile pe care dvs le garantati? Ce ati facut, doamna comisar, cand zeci de oameni au fost arestati in mod abuziv? Ce ati facut cand oamenii au fost interceptati ilegal? Justitia se face cu corectitudine, si numai de astfel de valori nu dati dovada in aceasta dezbatere.""Romania este una dintre cele mai tinere democratii si mai sunt chestiuni de rezolvat. Avem incredere in Romania ca isi va rezolva aceste probleme singura, printr-o implicare intr-un dialog institutional si cu institutiile UE. Noi nu vrem sa se politizeze anumite fapte. Protestele din Romanai sunt un semn de atitudine civica sanatoasa.""Poti lasa un hot sa stabileasca preturile in magazinul care fura? Normele europene nu spun ca un guvern poate schimba legile pentru a fi scutit de ele. Prima decizia a guvernului a modificat legi pentru infractiunile liderilor. Modificarile propuse fac din procurori anchetatori de mana zece. Parlamentarii PSD au respins cererile de urmarire. INrebat de ce numeste in guvern politicieni cu probleme penale, un lider PSD a raspuns: 'Pentru ca putem'. Ideea ca va fi legata respectarea statului de drept de fondurile europene este gresita, pentru ca ar insemna pedepsirea cetatenilor, si nu a guvernului.""Citesc din Constitutie - Romania este un stat suvern (...). Astazi suntem martorii politizarii unei dezbateri dn partea unui grup. Discutiile de la UE nu pot si nu trebuie sa se substituie solutiilor. Solutiile trbeuie sa le gasim noi romanii, in Romania. UE trebuie sa inteleaga ca Romania nu este o tara de mana a doua, cu cetateni de mana a doua. Examenul pe care trebuie sa il dam nu este in fata Europei, ci in fata urmasilor nostri.""Coruptia este un flagel pe care nu l-am depasit, In Romania zeci d emii de oameni sunt pe strazi impotriva unei elite corupte care abuzeaza de puterea sa. Ceea ce vedem sunt pasi inapoi, acest lucru este negativ pentru cetatenii romani si pentru intreaga UE. Prin noile legi, procurorii nu mai au instrumente de investigatii. Noi speram ca parlamentul sa urmeze recomandarile Curtii Constitutionale. Vedem ceea ce se intampla in scoli, in spitale unde risti sa te imbolnavesti mai rau. Am fost in Romania, am vorbit cu autoritati. Am cerut aceasta dezbatere. Cetatenii romani sunt cetateni europeni de aceea nu putem accepta ca romanii sa nu poata avea drepturile fundamentale si sa fie in Schengen. Trebuie sa avem un guvern caruia sa ii pese de acest lucru.""Guvernul sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Si poate comsisia LIBE trebuie sa calatoreasca in Romania pentru a vedea ce se petrece. S-ar ptuea ca societatea civila sa fie un cui in coaste, dar este esentiala pentru democratie. Sa fiti foarte atenti. Acest parlament a decis cu un an in urma sa aiba un mecanism care sa evalueze taote statele membre.""Doamna comisar Jourova nu trebuie sa veniti aici ca o profesoara sa ne dati lectii unui guvern ales democratic.""Statul de drept, democratia si drepturile omului stau la baza democratiei. Romania este o tara foarte importanta si nu suntem indiferenti cand se exprima critici. Acest lucru inseamna sa gasesti solutii. Ne pare rau ca dl ministru nu se poate exprima. Trebuie sa vedem daca legile respecta Constitutia.""Oamenii isi doresc o tara unde coruptia este eradicata, unde daca ai castigat alegerile nu ai dreptul sa divizezi o tara. Va auzim de acolo din strada.""Domnule presedinte, discutiile din Romania din ultima vreme au dus la ingrijorari, exprimate de diferiti actori. Romanii au iesit in strada pentru a isi exprima opozitia fata de modificari, care ar putea slabi masurile de combaterea a coruptiei. Comisia impartaseste aceste ingrijorari.Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei care se ocupa cu lupta anticoruptie, a decis pentru prima data sa lanseze o ancheta proprie si va intocmi un raport care va fi publicat in martie.Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a combate coruptia sunt chestiuni absolut pertinente si au legatura directa cu progresul care este inregistrat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Dupa 10 ani de eforturi continue, Romania are unul din cele mai bune sisteme juridice din regiune. Insa in ianuarie 2017, Comisia a propus un set limitat de recomandari restante, care daca erau implementate complet, ar fi permis Romaniei sa iasa din MCV. Una din recomandari a cerut guvernantilor de la Bucuresti sa asigure un proces legislativ pentru finalizarea reformelor legilor justitiei, a codurilor penal si de procedura penala, dar si pentru respectarea independentei judecatoresti si a sentintelor judecatoresti. In decembrie 2017, in ultimul raport MCV, CE si-a exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justitiei, iar dezbaterea a evoluat. CSM a continua sa isi exprime ingrijorarile si a dat o opinie negativa.Intrebarea pe care o adresam autoritatilor romane ramane deschisa: acest proces tine cont de interesul legitim al independentei justitiei si respecta independenta justitiei? Din pacate, vedem in continuare ca se critica sistemul judiciar si deciziile luate, dar si regulile de integritate, lucru care nu ne inspira incredere.Pe 21 decembrie, parlamentul Romaniei a adoptat in procedura de urgenta legile si acestea au fost imediat, prin recurs, respinse de Curtea Constitutionala. Mai exista proceduri in curs la Curtea Constitutionala, dar in primele sale audieri s-a declarat deja neconstitutionalitatea unora din aceste prevederi.Consliului Europei are de asemenea principii ca nu pot fi facute reforma atat de profunde. Recomandarile au fost sa consulte Comisia de la Venetia.Comisia considera in continuare ca legile pot fi unele bune.Acesta este un moment crucial. Primele doua legi s-au intors la Parlament, iar dezbaterea ar trebui sa fie folosita ca oportunitate pentru a avea un dialog franc.Repet apelul lansat de dl Juncker si dl Timmermans catre Parl roman. Sa deschida dezbaterea in linie cu recomandarile comisiei si sa construiasca un consens. Presedintele Romaniei are de jucat un rol cheie si din reuninea de sapt trecuta stiu ca ia foarte in serios aceasta problema.Vom analiza profund amendamentele finale aduse legilor justitiei, codurilor penale si conflictul de interese. Comisia va ramane obiectiva, se va baza pe date si pe lege si nu va fi partinica politic.Romania si romanii au trecut printr-un maraton, iar finishul se vede la orizont. Viteza cu care va ajunge Romania la linia de sosire depinde de Romania, Comisia este aici pentru a o ajuta."A inceput dezbaterea. Dan Nica, liderul delegatiei romane din cadrul grupului Socialistilor, cere ca ministrul Tudorel Toader sa poata lua cuvantul.La dezbatere vor asista si cativa membri ai USR Diaspora, invitati de europarlamentari straini din grupurile Verzilor si ALDE, precum si doi parlamentari romani - deputatul PSD Liviu Plesoianu si senatorul USR Radu Mihail.Andreea Purenciu, membru USR Diaspora din Germania, a relatat pentru HotNews.ro ca sunt un grup de 9 persoane, dintre care doua nu sunt membre USR, care au fost invitati sa asiste la dezbatere. Inainte de a intra in cladirea Parlamentului European, acestia au facut un scurt flash-mob de protest, neavand aprobare pentru ceva organizat.Imagine cu protestulDe asemenea, senatorul USR a precizat ca a avut intalniri cu reprezentanti ai mai multor grupuri din Parlamentul European si a declarat ca este "foarte important semnalul" pe care dezbaterea de astazi il transmite, inclusiv in tara.Marti, intr-o conferinta de presa in cadrul Parlamentului European, co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul de la Bucuresti pare ca incearca "sa se asigure ca politicienii ies nevatamati din ceea ce ei numesc fapte de coruptie minore", mentionand amplele proteste din Romania. "Am vazut sute de mii de oameni protestand in strada, imi imaginez ca nu a fost pentru ca era vremea frumoasa si au vrut sa ia aer curat", a spus acesta, raspunzand unei intrebari din partea jurnalistilor romani."Suntem ingrijorati in mod legitim cand vedem ca lideri cheie ai unei parti substantiale a clasei politice au fost implicati in scandaluri de coruptie. Am vazut sute de mii de oameni protestand in strada, imi imaginez ca nu a fost pentru ca era vremea frumoasa si au vrut sa ia aer curat. Vad un guvern care incearca sa se asigure ca politicienii ies nevatamati din ceea ce ei numesc "fapt de coruptie minore". Nu este ceva care ne face fericiti. Vreau doar sa spun ca in ceea ce ne priveste pe noi, verzii, atunci cand democratia este in joc, nu avem inamici preferati. In prezent, este un guvern socialist in Romania si daca vedem evolutii nefavorabile ne indreptam impotriva lor. Avem un guvern PPE in Ungaria si mergem si impotriva lor, avem un guvern (din grupul Conservatorilor si Reformistilor - n.r.) in Polonia si mergem impotriva lor, si daca guvernul lui Macron ataca liberatile civile, la fel. Deci nu avem indignare selectiva, dar suntem indignati" a spus el.Amintim ca HotNews.ro a relatat in exclusivitate, luna trecuta, ca grupul europarlamentar al Verzilor/Aliantei Libere Europene a propus ca in sesiunea plenara a Parlamentului European din luna februarie sa aiba loc o dezbatere privind legile justitiei din Romania, aceasta fiind stabilita ulterior pentru 7 februarie in cadrul plenarei de la Strasbourg. Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila".In marja acestei dezbateri, ministrul Justitiei Tudorel Toader a avut o serie de intalniri marti si miercuri, inclusiv cu vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans, dar si cu grupurile europarlamentare. Acesta nu va lua cuvantul in cadrul dezbaterii, intrucat conducerea, formata din liderii de grup au decis ca, oficial, numai prim-ministrul unui stat membru poate lua cuvantul intr-o astfel de dezbatere. Eurodeputatii PSD au acuzat ca Tudorel Toader nu este lasat sa explice aceste legi in cadrul Parlamentului European.