Victor Ponta: Dragnea ne-a presat sa il schimbam pe Daniel Morar cu Kovesi, spunand ca e prietena lui si il ajuta

Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau.Iata mai jos raspunsul postat de Victor Ponta , la criticile formulate de un internaut:"Draga Dragos nu te mai lasa pacalit de mincinosii de la tv/ faptul ca nu au venit la referendum 50% nu este vina noastra a celor care am votat/ faptul ca Dragnea ne-a presat pe toti sa il schimbam pe Daniel Morar ( care ii facuse dosarul cu Referendumul) cu LC Kovesi spunand ce este 'prietena lui' si il ajuta nu este doar vina noastra/ faptul ca am demisionat dupa 'Colectiv' cand Dragnea se intelesese cu Iohannis sa imi retraga sprijinul politica ca sa il puna pe Vasile Dancu Premier nu are rost sa imi reprosezi mie! Te rog gandeste cu mintea ta!"Intr-un alt raspuns la aceeasi postare, Victor Ponta sustine: "Guvernul 'Ciolos' a fost negociat de Dragnea cu Iohannis si votat de parlamentarii PSD - eu nu am votat!".Luni, Liviu Dragnea il acuza pe Victor Ponta ca cererea pe care acesta a anuntat ca o depune la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul sefului PSD a fost "ticluita la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA" si reprezinta, de fapt, tot o "plangere penala".