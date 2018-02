Dezbaterea pe legile justitiei din Romania din Parlamentul European: PSD a trimis tuturor eurodeputatilor o analiza Luju privind sistemul judiciar, tradusa in engleza si germana/ Ce raport a trimis Norica Nicolai catre grupul ALDE

Corespondenta de la Strasbourg

Ce spune Dan Nica in e-mail-ul in engleza obtinut de HotNews.ro"Dragi colegi,Inainte de dezbaterea din plenara "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania", as vrea sa impartasesc cu dumneavoastra, in numele transparentei si corectitudinii, o analiza pregatita de platforma specializata Lumea Justitiei care se referea la activitatea sistemului judiciar intre 2005-2017.Permiteti-mi sa subliniez in acest context ca ministrul roman al Justitiei, domnul Tudorel Toader, ca membru competent al Guvernului Romaniei, nu a fost lasat in mod oficial sa participe si sa intervina in dezbatere plenara, astfel neacordandu-i-se posiblitatea sa faca mai multa lumina asupra acestei dezbateri." Raportul se intituleaza in engleza "REPORT on the subversive activity conducted between 2005 – 2017 in the sectors of Justice and intelligence services, to enable political-judicial-economic interest groups to exercise state power", iar in romana avea titlul "RAPORT PE STATUL MAFIOT – Analiza Lumea Justitiei privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informatii in scopul exercitarii puterii in stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice in perioada 2005 – 2017. Lista actelor secrete care a subminat Romania cu arma catuselor. Raportul va fi trimis tuturor organismelor internationale, dezinformate sistematic, si care trebuie sa afle adevarul despre inJustitia din Romania (Raportul)". Acesta a fost publicat pe luju.ro pe 9 noiembrie 2017 La randul sau, eurodeputatul ALDE Norica Nicolai a transmis catre colegii din grupului ALDE din Parlamentul Europea un raport privind reforma in Justitie.Ce concluzii are raportul ( click aici pentru a-l citi ):"Toate amendamentele aduse celor trei legi ale justitie au fost intocmite pentru a raspunde problemelor ucrente si nevoilor sistemului judiciar romanesc, si sunt in linie cu standardele europene pe aceasta chestiune.Majoritatea amendamentelor au fost transmise de Consiliul Superior al Magistraturii si de asociatiile profesionale ale magistratilor.Aceste amendamente sunt primele realizate in mod transparent prin procedura parlamentara, cu implicarea tuturor celor vizati.In prezent, noua legislatie este supusa controlului de constitutionalitate de catre Curtea Constitutionala, asa cum s-a intampla cu legislatia trecuta, toate filtrele necesare pentru a asigura independenta justitiei fiind folosite."