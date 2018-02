Siegfried Muresan, despre dezbaterea din Parlamentul European privind legile justitiei din Romania: "Un semnal clar ca UE vede ce se intampla in Romania/ Mesajele politicienilor care spun ca UE este dezinformata sunt de un ridicol nemaivazut"

Corespondenta de la Strasbourg

Amintim ca miercuri seara, in jurul orei 18.30 ora Romaniei, la Strasbourg va avea loc, in cadrul plenului Parlamentului European, dezbaterea "Amenintari la adresa statului de drept ca urmare a reformei sistemului judiciar din Romania", initiata de grupul Verzilor, grup ce nu are afiliati partide din Romania. In cadrul dezbaterii va lua cuvantul Comisarul european pentru Justitiei, Vera Jourova, precum si eurodeputati de la toate grupurile europarlamentare. In marja acestei dezbateri, ministrul Justitiei Tudorel Toader a avut o serie de intalniri marti si miercuri, inclusiv cu vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans.

Iulia Rosca: Cum vedeti faptul ca se organizeaza o dezbatere despre Romania, in termeni destul de critici - pericolul asupra statului de drept?Siegfried Muresan: De un an de zile, Uniunea Europeana a inteles ca un guvern politic care a venit la putere in urma unor alegeri legitime, democratice si care a avut mai mult de 500.000 oameni in strada, la mai putin de doua luni de la castigarea alegerilor, a facut ceva gresit. UE intelege ca exista o discrepanta majora intre poporul roman, care vrea justitie, care vrea dreptate, care vrea valori europene si oamenii politici care vor sa subordoneze justitia propriei agende, care vor sa foloseasca legile statului dupa bunul lor plac si daca legile nu le priesc, sa le modifice chiar si in proceduri de urgenta, cu comisii speciale sau prin ordonante de urgenta. Ceea ce Europa vede este ca o majoritate parlamentara, condusa de un infractor deja condamnat si inculpat pentru numeroase alte fapte si de o alta persoana de asemenea cercetata penal incearca sa modificie legile justitiei.Si atunci, nu poti convinge pe nimeni in Europa ca, daca infractorii si presupusii infractori incearca sa modifice legile justitiei este in binele justitiie, in binele oamenilor cinstiti si ca vor fi trasi la raspundere asa cum se cuvine.Asta este ceea ce Europa vede. Acum, UE a luat decizia clara, prin mai multe institutii, atat prin Comisie cat si prin Parlament de a se implica. Am avut un mesaj al presedintelui CE extrem de dur saptamana trecuta.Dezbaterea din Parlamentul European este un semnal clar ca UE vede ce se intampla in Romania si a decis sa nu fie pasiva si ca este de partea cetatenilor, tocmai fiindca cestia situ ca progresul pe care Romania l-a rezliat in ultimii ani a fost posibil cu sprijinul UE. De aceea oamenii pe buna dreptate se asteapta ca UE sa fie activa.I.R.: Dvs. spuneti "Europa vede". Pe de alta, in tara, liderii coalitiei spun "Europa este informata". Au spus-o in repetate randuri, desi au existat raspunsuri, cum se reflecta acest lucru in Parlamentul European? Semnalele dvs de la colegii din alte tari sunt cum ca sunt dezinformati?S.M.: Mesajele date de acei putini politicienii care spun ca UE este dezinformata sunt de un ridicol nemaivazut la nivelul unui presedinte de parlament sau al unui politician de varf. Vreau sa va spun foarte clar - Comisia Europeana nu actioneaza niciodata pe baza catorva titluri de ziar ci sunt juristi, experti ai CE, care evalueaza intotdeauna initiative legislative. Nu ecouri in mass-media, ci initative legislative. De aceea, atunci cand Comisia Europeana actioneaza, nu o face niciodata politic unilateral ci conform mandatului sau de garantare a respectarii tratatelor UE si tocmai fiindca are nevoie sa faca aceasta analiza profund, CE actioneaza cu intarziere si suntem uneori dezamagiti ca nu reactioneaza in prima zi, ci are nevoie de doua, trei zile. Asta face pozitionarile UE cu atat mai importante.De altfel, vedem cum politicienii, de un an de zile, ministrii, lideri ai partidelor care au sustinut aceste modificari legislative incearca sa convinga UE ca cei 600 de mii de oameni aflati in strada de-a lungul protestelor gresesc iar ei au dreptate, au esuat cu aceasta tentativa in ianuarie-februarie 2017. Comisia Europeana stie ce face. Noi credem ca este regretabil ca, cu mai putin de un an de zile inainte ca Romania sa preia presedintia UE, cea mai buna sansa de a influenta agenda UE, politicienii romani nu sunt credibili, nu stiu cum functioneaza institutiile UE si se pun in asemenea situatii ridicole pentru oricine stie cum se iau deciziile.I.R.: Ati mentionat protestele. Cat de mult conteaza pentru oficialii europeni, pentru un europarlamentar strain imaginile cu protestatarii? PSD in tara spune - "oamenii care ies in strada ne afecteaza credibilitatea". Ce se intampla de fapt, cum sunt percepute?S.M.: Hotul striga hotii. De gresit, greseste intotdeauna cel care incearca sa faca rau, nu cel care il sanctioneaza. UE sanctioneaza de un an de zile foarte clar intre oamenii care ies in strada pentru dreptate, justitie si ies cu drapelul UE si politicienii care incearca sa afecteze buna functionare a institutiilor statului. Si de un zile, colegii europarlamentarii imi spun - "felicitari pentru oamenii care ies in strada si protesteaza". Eu le spun evident ca felicitarile nu mi se cuvin mie, ci oamenilor care sunt in strada. Toata lumea intelege ca oamenii vor dreptate. Rau fac evident politicienii, acestia sunt cei care afecteaza imaginea Romaniei.I.R.: In legatura cu dezbaterea de miercuri - ce consecinte poate avea pentru Romania?S.M.: In primul rand, aceasta dezbatere are loc la mai putin de un an de zile de momentul in care Romania va prelua presedintia UE. Si tocmai de aceea, trag urmatorul semnal de alarma la adresa guvernului Romaniei: nu incalcati nicio linie rosie pe care Comisia Europeana o traseaza in sensul in care Comisia a spus foarte clar: "discutia se va purta in termeni foarte diferiti daca legile justitie vor intra in vigoare in forma in care au fost adoptate, prin vointa acestei majoritati parlamentare". Asta inseamna ca, daca guvernul nu corecteaza acest curs imediat, pierde incredere, credibilitate la nivelul Comisiei si statelor membre si asta inseamna ca presedintia pe care Romania o va detine in prima jumatate a lui 2019 va fi un esec.In cele sase luni in care Romania va detine presedintia se va concretiza discutia privind viitorul UE, ce UE vrem, in ce domenii sa capete mai multa competenta - securizarea frontierelor, combaterea terorismului, aparare, o dezbatere care se va concretiza la summit-ul european de la Sibiu pe 9 mai 2019. Va trebui sa decidem cum va arata viitorul buget european pe urmatorii 7 ani. Decizii fundamentale, unde Romania nu va putea livra si nu va putea obtine nimic pentru Romania daca va fi decredibilizate. De capacitatea Romaniei de negociere va depinde daca in urmatorii 7 ani Romania primeste 20 sau 40 miliarde euro fonduri europene, iar eu cred ca este o diferenta foarte mare dintre 20 si 40.I.R.: In final, se poate ajunge la pierderea unor fonduri care ar intra in tara pentru dezvoltarea Romaniei?S.M.: Sunt mai multe intrebari aici. Prima este daca riscam taiere de fonduri europene din cauza evenimentelor intamplate pana acum in Romania si raspunsul este: nu riscam in viitorul apropiat, nu este nicio propunere in acest sens de a conditiona statul de drept de taierea de fonduri europene, tocmai fiindca nu exista indicatori, un mecanism clar concret de evaluare a statului de drept. Al doilea punct - ne va afecta negocierea privind bugetul pe urmatorii sapte ani existenta unui prim-ministru slab si a unui guvern decredibilizat? Si raspunsul aici este "da".Al treilea aspecat - peste tot, in toata presa internationala, Romania apare ca un stat cu crestere economica buna dar in care in ultimul an pretul la combustibil a crescut mai mult decat in orice alt stat european, inflatia a crescut, nu mai indeplinim conditiile aderarii la zona euro, aderarea este tot mai indepartata, deficitul comercial a crescut, avem datorie mai mare, avem taxe si impozite marite, avem cheltuieli mai mari, incasari mai mici la venituri, si riscul la adresa statului de drept. Acest lucru prezentat in presa internationala ajung direct la investitorii straini, care au sume mari de investit si care uitandu-se in regiune vor alege sa investeasca in statele cele mai stabile. Atat timp cat in Romania avem aceasta situatie confuza, Bulgaria are o presedintie de succes a UE. Riscul este ca investitorii sa ocoleasca Romania in urmatoarea perioada si asta inseamna mai putina crestere economica, mai putine locuri de munca si mai putine venituri pentru cetatenii romani.I.R.: Romania este tot mai mult asociata cu Ungaria si Polonia. Este o comparatie fortata?S.M.: Este corecta observatia, dar este inca o diferenta semnificativa intre situatia dintre cele doua state, in special Polonia, si Romania. Realitatea este ca toate beculetele rosii sunt aprinse la Comisia Europeana si Parlamentul European", legat de situatia din Romania, dar in celelalte state au fost mai multi pasi gresiti facuti pana acum decat in Romania.I.R.: Dar Exista voci dinspre Europa, catre oficialii romani, catre dvs., sub forma "daca veti continua asa, veti ajunge in acelasi punct precum Polonia?S.M.: Mingea in momentul de fata este clar in terenul guvernului Romaniei. Avem de-a face cu un guvern in care nu exista incredere si ne aflam la un moment de cotitura. Va decide acest guvern sa corecteze toate greselile guvernelor anterioare, atunci relatia va fi una normala. Daca nu va decide, relatia nu va mai fi una normala. Si de fapt, presedintele Juncker a spus exact asta foarte clar saptamana trecuta - "daca veti continua pe acest drum, discutia se va purta in cu totul alti termeni".