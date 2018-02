PNL: Am publicat o corespondenta intre Ministerul Muncii si ANAF din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%

"Am publicat pe pagina oficiala a PNL un document. Este o corespondenta intre Ministerul Muncii si ANAF din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%, promisa prin legea salarizarii in sectorul public si scaderea salariilor ca urmare a transferului de contributii sociale. In acest document sunt cateva precizari importante, cea care duce efectiv la scaderea salariilor pentru unii angajati din sectorul public se refera la faptul ca salariile prevazute in legea 153 din sistemul public, care, ca urmare a majorarii cu 25%, vor depasi nivelul maxim prevazut in grila vor ramane la nivelul prevazut, cu alte cuvinte nu se va aplica majorarea de 25%. Daca unor salarii nu li se va aplica majorarea cu 25% incepand cu luna ianuarie 2018, prin transferul contributiilor salariile acestora scad cu pana la 22-24%", a precizat Ionel Danca.El spune ca ministrul Muncii si liderii PSD sigur cunosc documentul, deoarece acesta "este un raspuns in baza caruia s-a trimis o circulara in tara tututor directiilor financiare, in care este specificat ca, "in cazul in care scad salariile, ordonatorii principali de credite au optiunea acordarii unor prime"."Aceasta trebuie sa stie romanii si spune un document oficial al Ministerului Muncii la o solicitare primita de la ANAF. Ca sa vedeti carpeala acestui sistem pe care a indus-o Lia Olguta Vasilescu, in acest document pe care Lia Olguta Vasilescu si liderii PSD cu siguranta il cunosc pentru ca este un raspuns in baza caruia s-a trimis o circulara in tara tututor directiilor financiare, in acest document se spune ca in cazul in care scad salariile ordonatorii principali de credite au optiunea acordarii unor prime. (...) Ei admit intr-un document oficial ca salariile vor scadea cu pana la 4000 de lei", mai spune Danca.De asemenea, deputatul PNL Dan Vilceanu a declarat ca a vazut in ministrul Muncii - in timpul conferintei de presa sustinuta pentru a aduce lamuriri cu privire la salariile scazute - "un ministru absolut disperat, prins cu minciuna de atatea ori"."Am vazut un ministru absolut disperat, fiind prins cu minciuna de atatea si atatea ori, o doamna ministru care in momentul in care are de dat cateva clarificari nu este in stare sa o faca, a venit si ne-a citit texte de legi, articole de legi, dar nu ne-a spus deloc ce se intampla practic cu grefierii, cu politistii, cu salariatii directiilor judetene de statistica ce au dat in judecata INS, ce se intampla cu profesorii care sunt platiti la plata cu ora, ce se intampla cu alte categorii de personal care au ajuns in Romania ca in ziua de salariu sa vina sa plateasca bani la stat si nu sa fie retribuiti pentru munca pe care au prestat-o", a afirmat deputatul.Vilceanu mai spune ca Olguta Vasilescu spune tot felul de lucruri despre legea pensiilor, dar "uita pur si simplu ca nu a indexat pensia de la 1 ianuarie". Tot el spune ca in ceea ce priveste mediul privat, ministrul a afirmat ca sunt decizii luate de Guvern si nu are ce face."Am vazut o doamna ministru care vine si ne spune tot felul de lucruri legate de pensii, dar uita pur si simplu ca nu a indexat pensia de la 1 ianuarie si nu-mi spune despre asta nimic. Am avut atatea cazuri de pensionari care au primit decizii de recalculare in minus si nu vor primi nimic la indexarea punctului de pensie, am vazut o doamna ministru care vorbeste despre tot felul de lucruri, dar ne spune ca in ceea ce priveste anumite masuri luate de Guvern in mediul privat nu are ce sa faca, dansa nu se implica. Parca spunea ca nu va scadea un salariu in Romania?", continua el.Acesta mai spune ca Vasilescu "este prinsa in propriile minciuni si de fapt, prin ceea ce a declarat, a indus o cangrena in sistemul de salarizare din Romania".