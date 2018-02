Siegfried Muresan: Tudorel Toader se cere la intalniri cu usile inchise pentru a convinge Europa ca Legile justitiei sunt bune. Va esua!

"Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului Tudorel Toader de la Strasbourg. Un ministru are datoria sa informeze cetatenii cu privire la activitatile sale, nu sa se ascunda. Aceasta atitudine a guvernarii in miez de noapte si dupa usi inchise este in total acord cu practica PSD - ALDE de pana acum. Europa este in alerta si incercarile PSD - ALDE de a slabi justitia nu vor trece neobservate. Tudorel Toader nu va putea convinge niciun oficial european ca modificarile PSD - ALDE sunt bune si ca zecile de mii de oameni care au protestat in strada impotriva lor gresesc", afirma deputatul european Siegfried Muresan, intr-o declaratie remisa marti presei. Tudorel Toader s-a intalnit marti dimineata, la Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans , in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a durat putin peste o ora.Potrivit informatiilor noastre, intalnirea a fost solicitata de cei doi ministri romani.Cel mai probabil, Toader nu va lua cuvantul miercuri in cadrul dezbaterii, intrucat, potrivit unor surse din cadrul Parlamentului European, ministrul Justitiei nu are un rang suficient de inalt in stat, cel care ar fi putut vorbi, din punct de vedere procedural, fiind premierul.Ministrul are programate mai multe intalniri marti si miercuri, inclusiv cu grupurile europarlamentare, exceptand PPE.