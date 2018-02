Tudorel Toader, la Strasbourg: Am convingerea ca exista dezinformari la nivel european privind legile justitiei

Corespondenta de la Strasbourg

"Nu, nu am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine, dar cu siguranta din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, este ceva, din necunoastere sau din dezinformare, paote si din alte considerente", a raspuns Toader, intrebata daca are senzatia ca exista dezinformare la nivel european privind situatia din Romania.Toader a facut declaratii la finalul unei intalniri cu grupul socialistilor europeni, din care face parte si PSD. Dimineata, Toader a avut o intalnir cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Nu este clar in acest moment daca Toader va lua cuvantul in cadrul dezbaterii de maine, avand in vedere ca s-a decis la nivelul conducerii Parlamentului European ca doar prim-ministrul ar avea dreptul sa ia cuvantul.Toader a precizat ca va mai avea si miercuri intalniri."Dupa parerea mea, a fost o zi buna, cu multe intrevederi, vom da comunicat de presa de la fiecare intrevedere. Personal, pornind de la intrevederea cu vicepresedintele Timmermans, cred ca au fost discutii lamuritoare, in care am incercat sa aduc plusul acela de intelegere, cu privire la mecanismul de legiferare din Romania privind legile justitiei, privind modificarile codului penal, privind modificarile la conflictul de interese si incompatibilitati. Personal, cred ca a fost bine. Am avut si am convingerea faptului ca absolut toti au primit spusele mele cu atentie si sper ca in felul acesta am contribuit la o mai buna intelegere a mecanismului de legiferare din Romania", a declarat Toader.Intrebat daca lamuririle pe care le-a dat vor face in asa fel incat sa nu ne mai aflam in situatia in care liderii Comisiei Europene sa ne transmita comunicate de presa privind statul de drept din Romania, Toader a raspuns: "Eu zic sa asteptam, sa vedem reactia dansilor. Sa nu ma exprim eu in numele si pentru dumnealor. Obligatia noastra este de a explica in mod corect, de a explica la timp, de aceea voi face si un departament, un colectiv de comunicare la Ministerul Justitiei pentru ca sa comunicam mai mult, poate mai bine, eventual poate - ceea ce nu am facut pana acum - sa raspundem acelor mesaje care nu concorda cu realitate, fara ca sa fac referire la ceva anume".