UPDATE Comisia de etica PSD Iasi propune excluderea lui Mihai Chirica din partid

Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru News.ro faptul ca membrii Comisiei de Etica au decis cu patru voturi din sapte excluderea primarului de Iasi Miha iChirica din PSD, propunerea fiind inaintata Biroului Permanent Judetean al organizatiei.Totodata, Comisia de Etica a mai propus excluderea din partid a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat de Iasi Sorin Iacoban, ambii apropiati ai primarului de Iasi.Contactat de News.ro, liderul filialei judetene a PSD Iasi Maricel Popa a refuzat sa comenteze hotararea Comisiei de Etica, afirmand ca BPJ al organizatiei se va intruni peste cateva zile.Chirica nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD.In ultima saptamana, au fost audiati in comisia de etica a organizatiei mai multi reprezentanti ai PSD Iasi, intre care liderul filialei municipale Paul Boisteanu, viceprimarul municipiului Gabriel Harabagiu, dar si fostul deputat Sorin Iacoban, cei trei fiind sustinatori ai primarului Mihai Chirica.Mai multi lideri PSD Iasi ii reproseaza lui Chirica faptul ca in luna ianuarie, filiala municipala, controlata de primarul de Iasi, si-a anuntat sustinerea pentru fostul premier Mihai Tudose, in conditiile in care organizatia judeteana s-a pozitionat de partea liderului partidului, Liviu Dragnea.In ultimul an, Mihai Chirica a avut puncte de vedere critice la adresa conducerii PSD, cerand chiar demisia liderului partidului, Liviu Dragnea.Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.