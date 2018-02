Liviu Dragnea: Nu am inteles de ce George Maior a fost in tara si nu a vrut sa vina la Comisia SRI / Liderul PSD il critica si pe seful comisiei, Claudiu Manda: Eu nu as fi facut asa; cine este obligat sa vina la comisie sa vina

"Vad ca cei care sunt functionari publici prin diverse ambasade, chiar ambasadori, tot amana venirea la comisie. Adica de exemplu nu am inteles de ce domnul Maior a fost in tara si nu a vrut sa vina la comisie, amana spre sfarsitul lunii", a precizat el.Intrebat daca prezenta lui la comisie trebuie sa fie dupa cea a lui Maior, presedintele Camerei a mentionat ca va merge atunci cand va fi chemat. "Nu trebuie sa fie nicicum. Cand o sa ma cheme, eu merg", a adaugat acesta.Liderul PSD le-a sugerat jurnalistilor sa-l intrebe pe presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, de ce George Maior nu a venit direct la audieri."Intrebati-l pe el. Nu vreau sa-i dau sfaturi. Eu nu as fi facut asa. Cine este obligat sa vina practic la comisie sa vina la comisie sa vorbeasca in plenul comisiei", a aratat presedintele PSD.Potrivit acestuia, trebuie reluate discutiile cat mai repede despre legile SRI, SIE si alte institutii, dar impreuna cu acestea. "Nu vrem sa luam SPP de la presedinte", a precizat Liviu Dragnea.Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11.00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat saptamana trecuta presedintele comisiei, Claudiu Manda.Claudiu Manda a avut vinerea trecuta o intalnire de aproximativ o ora cu George Maior, la finalul careia presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI a precizat ca "nu s-au discutat detalii sau spete de caz"."A fost o discutie de o ora. Stia, cred, in mare parte, care sunt subiectele, pentru ca subiectele au aparut in spatiul public. (...) Am spus ca vom discuta si vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse in atentia comisiei de cei care au venit la comisie, subiecte care sunt inclusiv in spatiul public. Din punctul meu de vedere, ce a aparut in spatiul public stia destul de bine sau in mare parte, stie la ce sa se astepte sau sa raspunda, nu am discutat in detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut in revista vreun subiect, pentru ca eu cred ca aceste lucruri trebuie sa le facem in cadrul comisiei", a aratat Manda.