Serban Nicolae: Reprezentantii Comisiei de la Venetia au venit la Bucuresti pentru legea initiata de mine si Liviu Plesoianu privind ONG-urile

"Am fost informat, in urma cu mai multe zile, ca la APCE s-au primit sesizari in legatura cu proiectul de lege initiat de mine si de deputatul Liviu Plesoianu cu privire la transparentizarea finantarii organizatiilor neguvernamentale si o reglementare ceva mai clara, mai predictibila in vederea acodarii statutului de organizatie de utilitate publica", a declarat Serban Nicolae.El a mentionat ca APCE a cerut o informare din partea Comisiei de la Venetia, care a avut loc luni, iar apoi a fost o intalnire la Ministerul Justitiei unde au participat si ONG-uri."Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a solicitat o informare din partea Comisiei pentru Democratie prin Drept, care este cunoscuta sub numele generic de Comisia de la Venetia. In acest sens, am fost informati si am programat o intalnire cu acest corp de experti din care fac parte si doi membri ai Comisiei de la Venetia, din Islanda si Marea Britanie. A fost o intanire la care am participat cu Liviu Plesoianu. Inteleg ca ieri au avut intalniri la Ministerul Justitiei, cu ONG-uri si alte reuniuni. Dupa intalnirea cu noi, a mai fost programata o intalnire cu presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, cu presedinti ai comisiilor pentru drepturile omului si egalitate de sanse cred ca tot din Camera Deputatilor si cu Titus Corlatean", a mai spus senatorul."In principal au vrut sa afle daca propunerea pe care o facem noi (privind ONG-urile - n.r.) este de natura sa aduca atingere vietii asociative din Romania, asociatiilor civile, daca restrictionam, daca stabilim interdictii, daca exista alta forma de presiune", a mai spus Serban Nicolae.Intrebat daca intalnirea dintre Eugen Nicolicea si Comisia de la Venetia a fost pe subiectul legilor justitiei, acesta a raspuns negativ, deoarece "nu se practica, cel putin la acest nivel, eu stiu, o scamatorie de genul asta, venim cu o tema si abordam o alta tema"."Nu aveau cum, pentru ca nu au fost mandatati de APCE cu o tema care tine de legislatia interna a Romaniei", a continuat el.Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei.