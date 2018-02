Proiect adoptat de Parlament: Amenda pentru lipsa rovinietei se prescrie daca soferul nu este instiintat in patru luni de savarsirea contraventiei

"Modificarea legislativa se impunea, avand in vedere ca norma nu era suficient de clara, instantele interpretand diferit situatii reclamate de multi cetateni in cazul amenzilor aplicate in mod repetat in lipsa rovinietei", a declarat deputatul PNL Lucian Bode.Potrivit unui articol din proiectul de lege adoptat marti, aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de patru luni de la data savarsirii faptei.De asemenea, procesul verbal de constatare a contraventiei se transmite obligatoriu in doua luni de la data aplicarii contraventiei, iar in intervalul de la data savarsirii contraventiei, pana la data comunicarii procesului verbal, nu se mai poate aplica alta sanctiune.Acelasi proiect prevede ca procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare.Intrebat ce se intampla in cazul in care soferul nu este anuntat in termenul prevazut de lege ca a primit aceasta amenda, deputatul PNL Lucian Bode a declarat ca atunci contraventia se prescrie."In momentul in care trec cele patru luni de zile, lucrurile sunt foarte clare. Daca in patru luni de zile nu este anuntat, se prescrie respectiva contraventie. In conditii normale, interpretand modificarile despre care vorbim, respectiva contraventie nu este valabila daca nu este comunicata in termenul stabilit de legiuitor", a declarat Bode.De asemenea, deputatul a spus ca se renunta la fotografiile care insotesc procesul verbal pe motiv ca, la fel ca in cazul amenzilor de viteza, dovada in sine este procesul verbal, iar fotografiile nu mai sunt obligatorii."Suntem intr-o situatie similara in cazul in care se contesta amenzile primite pentru incalcarea regimului vitezei. Si acolo, dovada este considerata insusi procesul verbal, nu mai sunt obligati sa ataseze si fotografia. Nu se elimina, dar nu mai sunt obligati sa ataseze, ca si proba, fotografia. Am mers pe o practica unitara si la radar, si la rovinieta", a continuat acesta.Camera Deputatilor este forul decizional. Legea intra in vigoare la sase luni dupa ce este promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial.