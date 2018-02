Liderul verzilor din Parlamentul European, despre dezbaterea pe legile justitiei din Romania: Suntem ingrijorati, sute de mii de romani au protestat in strada, imi imaginez ca nu au vrut sa ia aer curat

Corespondenta din Strasbourg

Ce a declarat Lamberts, intrebat de ce a initiat dezbaterea din Parlamentul European:"Suntem ingrijorati in mod legitim cand vedem ca lideri cheie ai unei parti substantiale a clasei politice au fost implicati in scandaluri de coruptie. Am vazut sute de mii de oameni protestand in strada, imi imaginez ca nu a fost pentru ca era vremea frumoasa si au vrut sa ia aer curat. Vad un guvern care incearca sa se asigure ca politicienii ies nevatamati din ceea ce ei numesc "fapt de coruptie minore". Nu este ceva care ne face fericiti. Vreau doar sa spun ca in ceea ce ne priveste pe noi, verzii, atunci cand democratia este in joc, nu avem inamici preferati. In prezent, este un guvern socialist in Romania si daca vedem evolutii nefavorabile ne indreptam impotriva lor. Avem un guvern PPE in Ungaria si mergem si impotriva lor, avem un guvern (din grupul Conservatorilor si Reformistilor - n.r.) in Polonia si mergem impotriva lor, si daca guvernul lui Macron ataca liberatile civile, la fel. Deci nu avem indignare selectiva, dar suntem indignati.Cand este vorba de statul de drept in Malta, unde este un guvern socialist, atunci socialistii il apara si PPE se indreapta impotriva lui, cand este vorba de Ungaria se intampla opusul. Acest lucru decredibilizeaza Parlamentul European cand exista indignari selective. Noi nu avem asta, in ceea ce ne priveste pe noi Verzii.Puteti spune - "va este usor, nu suntei in guverne". Dar acolo unde Verzii au fost in guvern, mereu am promovat respectarea Statului de Drept", a declarat acesta.Amintim ca HotNews.ro a relatat in exclusivitate, luna trecuta, ca grupul europarlamentar al Verzilor/Aliantei Libere Europene a propus ca in sesiunea plenara a Parlamentului European din luna februarie sa aiba loc o dezbatere privind legile justitiei din Romania, aceasta fiind stabilita ulterior pentru 7 februarie in cadrul plenarei de la Strasbourg. Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila".Intre eurodeputatii care vor lua cuvantul in cadrul dezbaterii de maine se numara Ska Keller (co-presedinte Verzi), Monica Macovei (grupul Conservatorilor si reformistilor), Traian Razvan Ungureanu (PPE).