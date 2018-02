Dragnea: Se impune o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP

"Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa in vigoare din ce in ce mai multe informatii", a spus acesta, la intrebarile ziaristilor.Dragnea a precizat ca se va prezenta in fata Comisiei de aparare a Senatului, dupa ce liberalul Marcel Vela a anuntat ca liderul PSD este invitat saptamana viitoare in acest for pentru a prezenta motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP."Voi merge la orice comisie care o sa ma cheme", a spus Liviu Dragnea, mentionand insa ca nu intelege pentru ce a fost chemat la audieri si premierul Viorica Dancila."Nu am inteles de ce nu e chemat dl Pahontu. Inteleg ca PNL nu are are curaj sa cheme pe cineva de la servicii", a comentat acesta.