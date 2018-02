Marcel Vela (PNL): Liviu Dragnea, chemat la Comisia de aparare a Senatului pentru discutii privind renuntarea la serviciile SPP / Dragnea: Voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme; nu am inteles de ce nu e chemat Pahontu

"Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca pana astazi nu exista o sesizare institutionala la comisie legata de aceste aspecte, am decis sa invitam saptamana viitoare pe domnul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, astfel incat sa ne prezinte dovezile concrete privind aceste acuzatii si decizia pe care a luat-o impreuna cu colegii social-democrati de a renunta la serviciile SPP. Dupa aceasta audiere, in functie de ce se documenteaza, probeaza in cadrul comisiei, putem sa continuam audierile cu domnul viceprim-ministru Stanescu, sa ne prezinte acel personaj discret cu care a avut discutii legate de siguranta nationala si, nu in ultimul rand, chiar cu premierul Romaniei, care, asa cum stiti, este vicepresedintele CSAT si aceasta decizie de a renunta la serviciile SPP poate pune in nesiguranta documente clasificate din CSAT", a spus Vela, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.El a aratat ca, in functie de probele si dovezile ce vor fi prezentate in comisie, este posibil ca seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sa fie invitat la audieri.Vela a precizat ca o decizie privind lista de invitati va fi luata in plenul Comisiei de Aparare a Senatului."Nu cred ca este corect sa aruncam o anatema pe un serviciu extrem de important pentru siguranta Romaniei, un serviciu care este integrat cu alte servicii europene in protectia si paza demnitarilor care vin in Romania sau care pleaca in strainatate, avand parteneriate de colaborare pentru siguranta demnitarilor din Romania. In al doilea rand, documentele clasificate din CSAT sunt extrem de importante pentru siguranta nationala si serviciul in sine nu trebuie pus la zid din cauza unor acuzatii, greseli. Nu vreau sa presupun nimic, nici ca sunt vinovati unii sau nevinovati, nici ca au vrut altii sau nu au vrut prietenii unor ministri sa lanseze o gluma, o teorie sau doar sa braveze. Este important sa cautam dovezile si, dupa ce avem dovezile, evident dl Pahontu in fata dovezilor altfel ar putea sa aiba o pozitie oficiala", a adaugat liberalul.El a subliniat ca o concluzie a comisiei este foarte importanta."Procedural, dupa ce se incheie ancheta sau poate va continua si dupa saptamana viitoare, membrii comisiei vor face o propunere in final, care va fi adusa la cunostinta opiniei publice. (...) Orice propunere din partea comisiei este abordabila din punct de vedere legal catre presedinte, catre CSAT, catre opinia publica, dar concluzia trebuie sa fie argumentata, dovedita si probata", a mai spus Vela.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca va merge la audieri in Comisia pentru Aparare de la Senat, dar nu intelege de ce nu a fost chemat si seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu."Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri. Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si doamna Viorica Dancila, nu inteleg de ce a chemat-o, dar o sa mearga cred, domnul Paul Stanescu cred ca o mearga, sigur ca nu am inteles de ce nu e chemat domnul Pahontu. Inteleg ca PNL nu are curaj sau nu are voie sa cheme pe cineva de la servicii", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de Aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP.