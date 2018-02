Catalin Radulescu (PSD) propune castrarea chimica a pedofililor: O lege care a reusit in alte tari europene si in SUA

El spune ca nu s-a consultat inca cu colegii din PSD asupra acestei propuneri, fiind depusa in Parlament la inceputul lunii ianuarie, iar sesiunea parlamentara este la inceput.Este al doilea proiect depus de Radulescu dupa cel din anul 2014."Este un proiect care este lege deja in 15 tari, marea majoritate europene, inclusiv in Republica Moldova, in SUA din '40 si ceva. Deci este o metoda medicala. Daca se intelege sa fie sustinut acest proiect de catre Parlament si de catre media, este foarte bine, daca nu, toata lumea sa-si asume faptul ca in momentul in care urmatorul copil va fi abuzat sexual de catre un nenorocit bolnav psihic inseamna ca partasi la toata chestiunea asta vor fi toti cei care n-au sustinut acest proiect. Este o lege numai si numai in favoarea cetatenilor si a copiilor nostri si prin aceasta tehnica medicala nu se face altceva decat cu acordul acestui bolnav psihic sa se impiedice recidiva. Daca in Germania recidiva s-a dus la 10% de la 90%, inseamna ca s-a reusit. Daca noi nu tinem cont de ce se intampla in tarile europene, foarte bine, dar eu din momentul asta n-o sa mai depun nicio lege de genul acesta, ca medic cel putin, dar cineva sa-si asume cand urmatorul copil va fi abuzat sexual de un alt individ care va iesi din puscarie si care va abuza din nou. (...) N-am vorbit inca cu parlamentarii pentru ca proiectul a fost depus, de abia am inceput sesiunea parlamentara, probabil ca-si urmeaza circuitul. O sa fac si eu lobby necesar fata de Comisia de sanatate in principal, pentru ca acolo sunt colegii mei medici, si fata de Ministerul Sanatatii si fata de colegii mei. Daca e vreunul care nu intelege despre ce e vorba, ar fi bine sa ma intrebe pe mine", a declarat Radulescu la Parlament.Deputatul a adaugat ca s-a consultat pe marginea initiativei legislative cu fosti magistrati si avocati, inspirandu-se din legislatia celorlalte tari."Si am facut-o chiar mai soft decat exista in Cehia, Polonia, Italia, Germania, adica acolo nici macar nu-i mai intreaba daca sunt de acord sa faca acest tratament medical, sunt obligati sa faca acest tratament cei care abuzeaza sexual un copil. Noi am spus ca se face cu acordul lui, in prezenta avocatului, in prezenta unui medic cu care se consulta si el spune ca este de acord sa urmeze acest tratament medical toata viata, i se explica ca are probleme medicale, psihice si ca sa nu aiba aceasta recidiva va trebui sa faca acest tratament si atunci i se injumatateste pedeapsa pe care ar lua-o normal daca s-ar duce in puscarie. (...) Daca in alte tari a reusit, noi nu vrem sa facem asta? Foarte bine, e ultima data cand voi depune acest proiect, dar cineva sa-si asume cand se va produce urmatorul abuz", a argumentat Radulescu.