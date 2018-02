Viorica Dancila: Comisia Europeana trebuie informata corect si la timp si cred ca acest lucru va duce la rezultate pozitive in ceea ce priveste guvernarea

"Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie sa punem accent pe dimensiunea europeana. Asta inseamna o dinamizare a relatiilor pe care le avem cu Comisia Europeana. Comisia Europeana trebuie informata corect si la timp si cred ca acest lucru va duce la rezultate pozitive in ceea ce priveste guvernarea. Cred ca o informare buna, o relatie buna cu Bruxelles-ul poate aduce plusvaloare atat pe absorbtia fondurilor europene, pe proiecte europene, dar si in ceea ce ne priveste, pentru a cunoaste situatia reala si a nu mai avea situatii in care Romania a fost pusa in postura de a fi judecata de alte state membre numai pe baza dezinformarii a unor oameni de rea-credinta", a declarat Viorica Dancila duminica, la Romania Tv, potrivit News.ro.Premierul a garantat ca se va implica in colaborarea cu Comisia Europeana si ca va vorbi cu toti comisarii, in primul rand cu presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, cu presedintele Consiliului European Donald Tusk, precum si cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Viorica Dancila a mai spus ca obiectivul Romaniei este sa creasca gradul de absorbtie, astfel incat in 2020 sa se ajunga la un procent de 72,5%, iar in 2023 la 100%.