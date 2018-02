Liviu Dragnea il ataca din nou pe seful SPP: Isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje

Liviu Dragnea a afirmat ca el nu beneficiaza de serviciile SPP, refuzand de la inceputul mandatului sau de presedinte al Camerei Deputatilor, pe motiv ca nu are incredere in seful acestei institutii, Lucian Pahontu: "Nu am incredere in seful acestei instituii, domnul Pahontu, pentru ca stiu ca de foarte multi ani isi depseste atributiile, de foarte multi ani foloseste angajati ai acestei institutii pentru a strange informatii. (...) Ce informatii sa culeaga acest om despre un ministru ca sa-l protejeze? Dimpotriva, majoritatea ministrilor cu care am vorbit in ultimul timp, si nu numai in 2017, ajunsesera la o stare de gluma. Toti stiau ca ofiterii SPP trebuie sa-i transmita lui Pahontu unde au fost, ce au facut. Mie nu mi se pare ca poate fi luata ca o gluma. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect si predicat. Este un caz in care un demnitar al statului roman si-a asumat. Dar la cati s-o fi dus acest om? Ca sa se implice in ce? Unde scrie in fisa postului ca seful SPP trebuie sa se bage in chestiuni politice, in viata interna a partidelor, in influentarea membrilor guvernului?", a declarat Liviu Dragnea, duminica seara, la Romania TV, potrivit News.ro.El a mai sustinut ca seful SPP mergea la parchete sau vorbea cu procurori si cu judecatori pentru a transmite anumite mesaje: "Stiu din anii trecuti ca avea o practica foarte nociva, nu am informatii ca ar fi terminat cu aceste practici, ca mergea pe la parchete, instante sau vorbea cu procurori, judecatori, transmitand anumite mesaje. Toti cu cei care am vorbit spuneau ca majoritatea mesajelor erau, practic, de la dumnealui, in schimb spunea ca vin de la presedinti, de la presedintele de dinainte sau de la presedintele actual. Majoritatea celor care mi-au spus acest lucru de-a lungul timpului mi-au spus ca asta este parerea lor pentru ca niciunul nu credea ca presedintele Romaniei si cel de dinainte, si cel actual l-ar fi folosit", a mai afirmat presedintele PSD.El a adaugat ca Iohannis nu este partenerul sau, nici fost coleg de partid, nici coleg, ci un adversar politic, dar, cu toate acestea, nu poate sa creada ca presedintele este interesat unde merge, ce face si ce program are un ministru.Dragnea a mai spus ca acum incep sa vorbeasca foarte multi oameni, pentru ca a fost o perioada in care "a fost o teama foarte mare in Romania si se vorbea in soapta": "Sunt oameni care vorbesc in soapta si in casa. In ultimul an, si datorita mie, si domnul Tariceanu, a actiunilor celor doua partide si ale Parlamentului, oamenii au prins curaj si au inceput sa vorbeasca".Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii cabinetului sau. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca renuntarea la protectia SPP de catre membrii Cabinetului nu este o decizie politica, luata la partid.Informatia privind decizia sa si a membrilor Guvernului de a renunta la serviciile SPP, apeland in schimb la serviciile Jandarmeriei, a aparut inca de marti, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat luni seara, la Antena 3, ca, institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, cu SIE si cu SPP, insa seful SPP, Lucian Pahontu, a fost implicat mai mult decat era cazul in Guvern: "L-am vazut pe Mihai Tudose cum a evoluat dupa ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am multumit azi, a devenit acelasi coleg deschis si glumet. Poate tensiunea de acolo, poate influentele. N-avem de unde sa stim acum, dar asta nu inseamna ca pana la urma nu vom afla. Mai multi colegi mi-au spus ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat era cazul. Domnului Paul Stanescu i s-a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si dumnealui poate sa fie seful partidului. Poate ca i s-a spus si lui Grindeanu, lui Tudose, nu stiu."