Tariceanu: Zilnic primesc sesizari din partea unor cetateni care condamna incalcari flagrante ale drepturilor si libertatilor./Romania este sub asediul sistemului paralel de putere

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vorbeste din nou despre statul paralel, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, in care explica "elementele esentiale ale statului de drept" si sustine ca Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, relateaza News.ro. El mai spune ca primeste zilnic la biroul sau de la Senat sesizari din partea unor cetateni care condamna incalcari flagrante ale drepturilor si libertatilor.





"Elementele esentiale ale statului de drept sunt: 1. Prevalenta drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor; 2. Institutii alese democratic ce exercita puterea in baza legitimitatii date de votul alegatorilor, fara a exista interferenta institutiilor de forta. Parlamentul este expresia vointei romanilor si reprezinta institutia fundamentala; 3. Separatia si controlul reciproc al puterilor,pentru a preintampina derapajele si excesele caracteristice abuzului de putere; 4. Domnia legii(rule of law). Constitutia este legea suprema si fundamentala", spune Tariceanu, sustinand ca in aceste puncte statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere.





El mai sustine ca majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii de forta nu se reformasera inca.





"In ultimul timp, au aparut noi si noi dovezi legate de incercarile de denaturare a procesului democratic de catre statul paralel. Sunt multe semne de intrebare legate de incercarea de influentare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2009, atunci cand sefi ai institutiilor de forta stateau la masa cu oameni politici. Avem si certitudini legate de abuzuri ale statului paralel impotriva oamenilor politici, in incercarea de a influenta momente electorale cheie. Un astfel de moment a fost in 2014, atunci cand a existat un mandat de supraveghere pe numele mai multor politicieni, printre care m-am numarat. In ceea ce priveste al treilea punct, vedem pe zi ce trece oameni de la varful institutiilor de forta, unde coruptia iese la suprafata intr-o dimensiune uriasa si care refuza sa se supuna oricarui fel de control democratic. In Statele Unite, procurorul general se prezinta la orice solicitare a Congresului pentru a da explicatii. In Romania, avem refuzuri si o fuga constanta de responsabilitate care denota mentalitatea celor care se considera mai presus de lege", scrie Tariceanu.





El mai spune ca, desi intr-un stat de drept Parlamentul este unica autoritate legiuitoare, in Romania exista declaratii din partea celor care trebuie sa aplice legea, prin care este pus sub semnul intrebarii dreptul Parlamentului de a legifera.





"Stiu ca cei care semneaza pe statul de plata al statului paralel vor merge pana in panzele albe pentru a nega evidentele. Vor spune ca nu exista statul paralel, ca in Romania drepturile si libertatile cetatenilor sunt respectate la virgula si ca toate dezvaluirile din presa sunt exceptii ce trebuie ignorate", adauga liderul ALDE.