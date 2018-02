Mihai Fifor: Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi. Modernizarea marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata

Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete.Daca ar fi sa sintetizez in doar doua cuvinte impresiile cu care plec dupa intalnirea cu profesionistii Fortelor Navale Romane, acestea ar fi: optimism si determinare.Optimism, pentru ca m-am convins ca interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, cu pasiune si vocatie pentru profesia lor. Am vazut echipe sudate si eficiente, in care fiecare om isi cunoaste rolul si isi indeplineste precis sarcinile.Iar determinarea o asum in nume propriu, dar si al echipei pe care o conduc la varful ministerului, in ceea ce priveste modernizarea marinei militare a Romaniei, care nu mai poate fi amanata.Anul 2018 va fi unul de referinta pentru aceasta categorie de forte. Suntem pregatiti sa lansam programul de achizitie a corvetelor multifunctionale- program care va asigura, prin offset-ul aferent, si modernizarea celor doua fregate tip T-22 si vom pregati conditiile pentru derularea achizitiilor pentru sistemul de instalatii mobile de lansare de rachete antinava.Suntem in plin proces de fundamentare a conceptiei de inzestrare pentru inca un program strategic- dotarea cu Fortelor Navale cu submarine, conceptie pe care o vom prezenta cat mai curand in CSAT, pentru aprobare, iar ulterior Parlamentului Romaniei.Toate acestea se vor derula pornind de la conditia esentiala si nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie produse in Romania, pentru a intoarce in industria nationala de aparare importante resurse.Pentru a putea consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra, avem nevoie de forte navale performante, iar 2018 va fi inceputul implinirii acestor obiective.