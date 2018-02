Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, si-a dat demisia, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, si-a dat vineri demisia din functie, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic, relateaza Agerpres.





Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea.





''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita in ceea ce il priveste pe Alexandru Oprea. Au fost 26 de voturi pentru, trei impotriva si doua abtineri (...). In acest context, domnul Oprea Alexandru a demisionat din functia de presedinte al CJ Dambovita, demisia a fost deja inregistrata la consiliul judetean. Vreau sa ii multumesc, si o fac cu toata seriozitatea, pentru faptul ca a inteles ca sunt lucruri care trebuie clarificate si pentru ca a inteles sa nu puna intr-o situatie dificila nici Biroul Permanent Judetean, nici Comitetul Executiv Judetean'', a spus, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu.





Acesta a precizat ca Oprea ramane consilier judetean si membru PSD.





Prezent la conferinta de presa sustinuta vineri la sediul PSD Dambovita, Alexandru Oprea a spus ca, in opinia lui, a facut lucruri bune la consiliul judetean.





''Am discutat din ce s-a facut din programul Dambovita 2015 si ce nu, am discutat despre relatia consiliul judetean - partid, am discutat despre relatiile presedinte de consiliu judetean - vicepresedinte - primari, am discutat despre multe declaratii care au aparut in presa locala. Am ajuns la o solutie inteleapta si nu cred ca trebuie sa fac nici eu, nici domnul Oprea alte discutii si comentarii'', a spus Tutuianu, intrebat ce i se reproseaza lui Alexandru Oprea.





Tot in sedinta de vineri a Comitetului Executiv Judetean al PSD Dambovita s-a luat decizia suspendarii pe timp de un an din functia de vicepresedinte al organizatiei judetene a lui Alin Manole, care detine si functia de vicepresedinte al CJ Dambovita.





In cadrul aceluiasi for de partid s-a votat desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al CJ Dambovita, in persoana lui Daniel Comanescu. Pentru functia de vicepresedinte al CJ Dambovita, devenita vacanta dupa ce Claudia Gilia a devenit deputat, PSD a desemnat drept candidat pe Luciana Cristea. PSD detine majoritatea in Consiliul Judetean Dambovita.