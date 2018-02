Traian Basescu: Legile justitiei aduc cateva lucruri bune. PMP nu le va vota, nu e treaba noastra sa trecem legile PSD-ului 

"Cand spunem legile justitiei foarte multi le confunda cu Codul Penal sau Codul de Porcedura Penala. Ceea ce a trecut prin Parlament reprezinta legile de functionare a Justitiei si PMP-ul a votat impotriva din doua motive. Unu: pentru ca s-au lucrat intr-o comisie care nu respecta structura Parlamentului, adica s-a creat o structura speciala, cu un presedinte nefericit ales, care a dat sentimentul de neincredere inca de la inceput, lucru pe care nu vi-l spun dumneavoastra acum, l-am spus de la microfonul Parlamentului. Al doilea motiv pentru care nu le-am votat si nu le vom vota nici dupa ce se vor corecta observatiile facute de Curtea Cosntitutionala este ca suntem in opozitie. Nu e treaba noastra sa trecem legile PSD-ului. Pe fond, insa, sunt cateva lucruri bune pe care aceste legi le aduc, fara sa fie perfecte, si acesta este inca un motiv pentru care nu le vom vota", a spus Traian Basescu, vineri, la Sinaia, dupa incheierea sedintei Consiliului National Executiv al Partidului Miscarea Populara.Printre "lucrurile bune", Traian Basescu enumera reglementarea carierei magistratilor prin impunerea unor praguri de vechime pentru trecerea la un nivel profesional superior, separarea carierei judecatorilor de cea a procurorilor, faptul ca procurorul nu va mai fi asezat in sala de judecata "pe piedestal", la acelsi nivel cu judecatorul, dar si schimbarile privind Inspectia Judiciara.In ceea ce priveste schimbarile organismul de control de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, Basescu sustine ca acestea sunt benefice si ca au rolul de a consolida Inspectia Judiciara."Un alt lucru pe care-l consider bun este consolidarea Inspectiei. Inspectia Judiciara va avea, daca aceste legi vor fi promulgate, un presedinte care isi castiga postul prin concus si care nu va mai putea fi nici numit, nici schimbat dupa cum vrea CSM-ul. Un alt lucru foarte important: se separa apele in CSM. Problemele procurorilor le discuta procurorii, de la probleme disciplinare pana la probleme de avansare, iar problemele judecatorilor le discuta sectia de judecatori a CSM-ului", a mai afirmat Traian Basescu.Liderul PMP s-a aratat de asemenea de acord cu infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe magistrati, aratand ca judecatorii ar fi putut si influentati in procesele pe care le judecau de catre procurorii de la DNA, in sensul ca judecatorul ar fi resimtit presiune generata de teama ca procurorul ar fi putut cere anchetarea sa."Un lucru care-mi pare foarte important este legat de mutarea structurii de ancheta a procurorilor si judecatorilor din DNA la Parchetul general. Pentru ca este normal ca anchetarea pentru fapte penale a judecatorilor si procurorilor sa se faca de cea mai inalta instanta de parchet si mai ales o instanta care rar apare in instante. Parchetul general nu-i nici DIICOT, nici DNA sa se duca foarte frecvent in instanta si s-a luat un element de posibila presiune asupra judectorului, pentru ca atunci cand era procurorul DNA in sala, judecatorul se gandea nu cumva pune pe cei de la anchete sa imi faca un dosar de negijenta in serviciu sau abuz in serviciu si sa fiu suspendat din magistratura? Si atunci, procurorul DNA genera o presiune pe judecator a", mai spus Traian Basescu.