Sorina Pintea: Ministerul Sanatatii, o structura inflexibila, care nu corespunde nevoilor pacientilor si trebuie sa se reformeze din temelii

"Sunt de trei zile la Ministrul Sanatatii, deci nu pot sa spun ca am putut sa fac o radiografie completa a sistemului sanitar, dar avand in vedere faptul ca am lucrat si lucrez in sistem, pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii in sine este o structura inflexibila, o structura care nu corespunde nevoilor pacientilor, populatiei, in acest moment, pentru ca ne adresam si oamenilor sanatosi. E o structura care trebuie sa se reformeze din temelii. Abia dupa ce se va restructura ministerul vom putea restructura si restul lucrurilor. Asta este parerea primelor trei zile de ministeriat", a afirmat Sorina Pintea, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca, in ceea ce priveste restructurarea ministerului, si-a propus sa incerce sa schimbe mentalitatile: "In primul rand, sa restructurez mentalitati. Nu numai in Ministerul Sanatatii; sper ca acest lucru se va rasfrange si asupra multor zone din cadrul sectorului sanitar."Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat, joi, alaturi de fostul ministru Patriciu Achimas-Cadariu, la conferinta "Politici de sanatate in oncologie", organizata de Institutul Oncologic din Cluj.