Tensiuni in PNL: Gorghiu, Scantei si Fenechiu s-ar putea retrage din Comisia speciala pe legile Justitiei, in semn de protest fata de modul in care s-au impartit functiile in conducerea Senatului - surse

Potrivit surselor Hotnews.ro, cei trei au cerut ca un specialist in legile justitiei sa fie membru in Biroul Permanent pentru a se putea coordona cu cei din comisie, avand in vedere ca acest subiect va ramane unul de interes si in aceasta sesiune parlamentara.S-a decis insa ca nici unul dintre acestia sa nu obtina o functie in conducerea Senatului. Cei care au obtinut aceste functii sunt Cornel Popa ca vicepresedinte, Mario-Ovidiu Oprea ca secretar si Eugen Tapu Nazare, chestor. Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte al PNL, a ramas lider de grup, neavand un contracandidat.Pe de alta parte, Dumitrescu a renuntat la functia de presedinte al comisiei de aparare, unde a fost numit Ion Marcel Vela.Cei trei senatori liberali ar urma insa sa se decida luni daca vor mai face parte din comisia speciala condusa de deputatul PSD Florin Iordache.Precizam ca Gorghiu si Scantei sunt membri de drept ai comisiei speciale, Fenechiu fiind doar supleant.Alina Gorghiu a avut o interventie la Antena 3 joi, dupa decizia care s-a luat in cazul lui Zamfir, in care a relatat ca, desi toti colegii l-au laudat pe Daniel Zamfir, "colegii au spus ca trebuie sa dea un vot politic" si sa sustina astfel pozitia lui Ludovic Orban.Ce a declarat Gorghiu:"Ceea ce este surprinzator... daca vreti sa va dau o pata de culoare din interiorul sedintei... este ca toti colegii l-au laudat pe Daniel Zamfir pentru activitatea sa si cu toate acestea au spus ca trebuie sa dea un vot politic si sa sustinem pozitia lui Ludovic Orban. Nu a existat nicio explicatie, niciun motiv. Cred ca aici este supararea unora. Un sef de comisie care a avut o prestatie extraordinara merita sa aiba o explicatie din partea celor care isi doresc schimbarea. Bunul simt te indeamna sa dai aceasta lamurire celui pe care il doresti sa-l schimbi. Grupul parlamentar din Senat trebuie sa ramana unit si sa participam cu totii la o activitate mai buna ca pana acum.Chiar daca voi avea vreodata nemultumiri vizavi de vreo decizie a unui lider sau a altuia, nu am sa le fac publice, voi discuta in interiorul partidului. Cred insa ca astazi, lucrurile nu au mers chiar intr-o linie democratica, asa cum ne-am dorit, dat fiind faptul ca nu a mai contat competenta atunci cand s-a votat. (...) La final, s-a invocat votul politic. A fost un micro management facut de liderul PNL care a vrut sa lucreze cu echipa domniei sale, pe toate functiile. Regret ca unii colegi nu au votat conform constiintei si au folosit votul pentru a multumi pe cineva sau pe altcineva. Suntem o echipa buna, cred eu, in continuare. Imi doresc sa trecem peste episodul micro managementului facut de liderul de partid in grupurile parlamentare si sa mergem mai departe", a declarat fostul presedinte al PNL, potrivit DCnew.ro.