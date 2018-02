Eugen Teodorovici: Romania are un regim fiscal foarte atractiv, principala problema o reprezinta birocratia. Cetatenii trebuie sa inteleaga ca statul trebuie sa fie finantat

Teodorovici a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD Tulcea, ca Ministerul de Finante nu va adauga noi formulare sau obligatii fata de fisc pentru contribuabil."La Ministerul de Finante ce se va face incepand de ieri nu va avea ca scop sa adauge pentru contribuabil nimic, ca vorbim de formulare, ca vorbim de obligatii fata de Fisc. Povara trebuie sa scada, ca si presiune birocratica asupra contribuabilului, fie el persoana fizica, fie el persoana juridica", a afirmat Teodorovici.El a mai spus ca Romania are un regim fiscal atractiv, principala problema fiind partea birocratica."Din punct de vedere fiscal, daca o sa comparati cum stau alte state in jurul nostru, veti vedea ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv. Problema principala, in schimb, o reprezinta birocratia, partea birocratica, ceea ce efectiv sperie si contribuabilul si mai ales investitorii care ar dori sa aleaga Romania in locul altei destinatii. Cred ca asta este principala zona de atac in acest an", a explicat Eugen Teodorovici.El s-a referit in cadrul conferintei de presa si la formularul 600, amintind ca in sedinta de Guvern de miercuri a fost amanat termenul pentru depunerea acestui formular pana pe data de 15 aprilie. Ministrul spune ca oamenii nu mai trebuie sa mearga sa depuna acest formular."Dar atata timp cat noi spunem ca vom gasi o solutie fata de ceea ce se intampla astazi, adica va fi o forma mult simplificata a acestui formular, atunci oamenii nu au de ce sa mearga la Fisc sa depuna mai departe aceste formulare. Mai mult, pentru ca se ridica intrebarea ce fac cei care au depus deja, cu siguranta o sa gasim o solutie ca lucrurile sa nu se repete. Nu trebuie sa fie nevoiti sa o ia de la capat, sa depuna din nou acele formulare pentru ca este, sa spunem, raspunderea Fiscului, sau era de la inceput, sa faca lucrurile sa fie cat mai simple", a mentionat Teodorovici.El a mai spus ca se cauta solutii pentru simplificarea formularului 600, fie comasarea acestuia cu formularul 200, precizand ca sunt doua, trei scenarii in lucru, urmand sa fie aleasa cea mai buna forma.Teodorovici a mai spus ca cetatenii trebuie sa inteleaga ca statul trebuie sa fie finantat."Trebuie sa inteleaga toti cetatenii ca tu, stat, trebuie sa te finantezi. Ai de facut multe dintre obiectivele pe care cu totii le dorim. Ne raportam tot timpul la tari din vestul Europei cand e vorba de calitatea serviciilor, dar cand e vorba de plata catre stat a anumitor servicii ne raportam la alte state, care sunt foarte jos. Nu poti sa ai si una si alta. Trebuie sa gasim calea de mijloc ca sa fim cu totii multumiti", a explicat ministrul Finantelor.Eugen Teodorovici a vrut ca prima conferinta de presa in calitate de ministrul al Finantelor sa fie tinuta la Tulcea, avand in vedere ca este parlamentar care reprezinta acest judet.