Ponta: "Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern; Cu echipa Viorel Stefan-Teodorovici-Valcov-Misa, care se detesta sincer intre ei, vai de capul contribuabului roman!"

Ce scrie Ponta:"Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern / daca nu ar fi de plans ar fi de ras / hai sa vedem cine se ocupa de cele doua prioritati absolute ale perioadei urmatoare :1. De finante, buget si politica fiscal bugetara in actualul Guvern se vor ocupa urmatorii : Stefan Viorel - Vicepremier ( fost ministru in Guvernul Grindeanu- dat afara de Dragnea ca era prea prudent) + Eugen Teodorovici - Ministru al Finantelor ( fost consilier al Premierului Tudose dat afara ca vorbea prea mult si il critica public pe Ministrul Misa ) + Darius Valcov - Consilierul actualului Premier Viorica Dancila (fost Ministru in Guvernul Ponta - care a demisionat cand a fost inculpat ) + Ionut Misa - sef ANAF ( fost Ministru al Finantelor in Guvernul Tudose - semnatarul aberantei “revolutii fiscale” pe care a criticat-o virulent Teodorovici)!!!Teoretic deasupra acestora va fi Premierul Dancila - si practic toti vor fi chemati la ordin la Dragnea!Cu acesta echipa de oameni care se detesta sincer intre ei si care nici nu pot sa stea toti in aceeasi camera fara sa se certe - vai de capul contribuabilului roman!2. De relatia cu Uniunea Europeana si de pregatirea preluarii presedintiei semestriale a UE incepand cu 1 Ianuarie 2019 se vor ocupa urmatorii : Ana Birchall - vicepremier ( fost Ministru in Guvernul Grindeanu inlocuita fara explicatii ) + Victor Negrescu Ministru al Afacerilor Europene (numit la insistenta fostului Premier Tudose) + Rovana Plumb Ministru al Fondurilor Europene (fost Ministru in Guvernele Grindeanu si Tudose pana cand a demisionat in urma unor acuzatii penale) + Teodor Melescanu Ministru al Afacerilor Externe - membru ALDE (singurul care are de fapt aparatul administrativ si experienta institutionala pentru organizarea de evenimente internationale).Deasupra acestora va fi teoretic Premierul Dancila, practic Liviu Dragnea si institutional de Presedintele Klaus Iohannis - va dati seama ce haos vor aduce cele 6 luni? Bine ca ne mai vine randul peste 14 ani.Nu a existat vreodata intr-un guvern ( al Romaniei sau oriunde in lume) asa o harababura ! Nu vorbesc deloc despre cat de buni sau rai la nivel uman sau profesional / doar ca cel care a gandit acest sistem este clar malefic!In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil / vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili ! Dar sa pui 5-6 nu am mai auzit!Saraca Romania!"