Tariceanu: ALDE va definitiva in doua saptamani proiectele referitoare la functionarea comisiilor de ancheta si infiintarea Autoritatii de interceptari

"Am stabilit liniile generale de actiune politica pe care le vom promova de acum inainte. Ele vor confirma discursul nostru politic si atitudinile pe care noi le-am avut pana acum. Este o dovada in plus a consecventei care a caracterizat atitudinea noastra politica de la infiintare si pana in prezent. ALDE va ramane partidul cel mai vocal pe directia apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, avand in vedere abuzurile, excesele de putere care s-au manifestat in ultima vreme (...) In cadrul actiunii noastre politice si parlamentare, astazi am convenit cu colegii ca in urmatoarele doua saptamani sa definitivam proiectele pe care le-am anuntat - legea privind functionarea comisiilor parlamentare de ancheta si legea privind infiintarea Autoritatii Nationale Unice de Interceptari, care vor fi depuse la Parlament ca initiative legislative ale noastre", a afirmat Tariceanu, miercuri, dupa sedinta Delegatiei permanente a ALDE.