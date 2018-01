Liviu Dragnea: Sunt de acord cu presedintele Iohannis, legile Justitiei sunt o problema ce tine de Romania, e bine sa o rezolvam noi aici

Liderul PSD a fost intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, despre declaratiile facute de seful statului, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker . Iohannis a afirmat ca "avem o problema majora cu legile Justitiei si cu Codurile penale, insa aceasta problema trebuie sa o rezolvam in Romania. Solutia e la noi si de aceea am insistat sa avem solutii legislative care satisfac si nevoile sistemului de acasa si criteriile general valabile, valorile europene"."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si dl Juncker a spus, poate cu alte cuvinte, acelasi lucru. Legile Justitiei vor fi puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Sunt deja doua legi care au iesit de la Curte si care se intorc in Parlament. Va urma si a treia lege, sa vedem ce decide CCR", a reactionat Liviu Dragnea."De asemenea, sustin acelasi punct de vedere ca aceasta este o problema ce tine de Romania si e bine sa o rezolvam noi aici; si sigur vom gasi, nu avem de ce sa nu gasim, punctele de vedere comune, pentru ca obiectivele pe care si noi le avem - inteleg ca toata lumea de buna credinta le are, si anume independenta justitiei sa nu fie afectata si bunul mers al actului de justitie din Romania sa fie incurajat si intarit. Deci nu vad de ce am avea puncte de vedere diferite", a adaugat Dragnea.Intrebat de asemenea despre avertismentul lui Jean Claude Juncker, potrivit caruia "daca legile Justitiei din Romania raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni", Dragnea a spus ca "in primul randul (legile Justitiei) nu mai raman in forma adoptata, pentru ca vor fi puse in acord cu deciziile CCR"."Dar revin la declaratia presedintelui Iohannis... si noi, de altfel, vom face ca inchiderea MCV si aderarea la Schengen sa nu fie afectate. Noi insistam in continuare pe discutii punctuale pe fiecare articol care sa zicem ca ar putea afecta independenta justitiei si pe care parlamentarii din comisie si noi in plen nu le-am observat (...) Articolele declarate neconstitutionale se intorc in Parlament, dar restul articolelor sunt constitutionale... In Parlament se mai poate gresi, vom repara acolo", a continuat el.Liderul PSD a fost intrebat si daca guvernul Viorica Dancila intentioneaza sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta. "Nu, n-am auzit, nici vorba, nu cred", a replicat el.Potrivit lui Dragnea, si aceste acte normative vor fi modificate tot in Parlament si ca e vorba de transpunerea in legislatie a unei directive europene si a unor decizii CEDO."Eu n-am auzit de la doamna prim-ministru sa dea vreo ordonanta pe asa ceva", a insistat el.