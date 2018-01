Ecaterina Andronescu, inlocuita cu Liviu Pop la sefia Comisiei de invatamant din Senat

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de invatamant cu fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, au precizat surse din PSD pentru HotNews.ro. Decizia a fost luata in cadrul sedintei grupului senatorilor PSD de luni, la care a participat si Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu fusese propusa de Gabriela Firea pentru Ministerul Educatiei in Guvernul Dancila, dar a pierdut la vot in fata lui Valentin Popa (rectorul Universitatii din Suceava) in sedinta conducerii PSD.Propunerea ca Liviu Pop sa ocupe in aceasta sesiune parlamentara, care incepe joi, functia de presedinte al Comisiei de invatamant a fost facuta de liderul de grup Serban Nicolae, fiind supusa la vot. Votul a fost secret.Comisia de invatamant din Senat este esentiala, intrucat Senatul este camera decizionala pe proiectele privind educatia si invatamantul, si de multe ori ceea ce se decide in comisie este si forma in care se voteaza proiectul de catre plenul Senatului.