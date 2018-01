Claudiu Manda: Basescu, Tariceanu, Coldea, Maior si Ponta vor fi invitati pentru audieri la Comisia parlamentara SRI / In prima sedinta vom discuta despre faptul ca ar fi existat la SPP un serviciu secret

"Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam in perioada imediat urmatoare si, probabil, va fi invitat si domnul Dragnea. Domnul Coldea, domnul Maior, domnul Basescu si domnul Tariceanu. Intentionam sa-i invitam la comisie pe toti, in masura in care doresc, pot", a precizat Manda.El a adaugat ca va avea o discutie cu George Maior, joi, la Parlament."Cred ca fiecare dintre cei patru si-ar dori sa vina sa lamureasca aspecte care ii vizeaza, comisia va trebui sa aiba o concluzie, e important sa existe si punctul lor de vedere", a aratat senatorul.Manda a precizat ca si Victor Ponta va fi invitat. "Sunt aspecte, s-a facut referire in comisie, el vrea sa aduca in atentia comisiei anumite aspecte", a mentionat presedintele senatorul PSD.Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI va analiza, in prima sedinta, o scrisoare primita de la Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret, a mai declarat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, potrivit Agerpres."Am primit o scrisoare din partea doamnei Pippidi (Alina Mungiu-Pippidi - n.r.) la Comisia SRI, in prima sedinta vom discuta, despre faptul ca ar fi existat la SPP un serviciu secret. Ramane sa vedem ce vom face la comisie, daca este de competenta noastra sau nu serviciu secret in SPP", a afirmat Manda.Intrebat daca va fi invitat seful SPP, Lucian Pahontu, el a spus: "Avem scrisoarea adresata comisiei de doamna Pippidi. In prima sedinta vom discuta daca are legatura cu comisia, daca va fi trimisa la alta comisie, daca se va face o comisie de ancheta - care nu e decizia noastra, dar e un aspect cu care fiind sesizati (...) vom parcurge acel document pentru a avea un raspuns", a explicat Claudiu Manda.Intrebat si daca se impune o comisie de ancheta in acest caz, Manda a raspuns ca sunt mai multe variante, pe care nu le decide insa Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.