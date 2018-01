Prima sedinta a Guvernului Dancila are loc astazi; va fi discutata o Ordonanta de Urgenta privind formularul 600

Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici. Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00, potrivit news.ro.Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului de guvernare. Ea le-a solicitat noilor ministri sa pregateasca cu seriozitate sedinta de guvern de miercuri. De asemenea, Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti solutia pentru rezolvarea problemei privind formularul 600."Imi doresc ca miercuri sa adoptam actele normative necesare pentru a pune capat discutiile indreptatite care au avut loc in spatiul public referitor la acest subiect", a spus Dancila. Marti, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens."La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie pentru ca acest lucru sa nu se mai intample. In aceasta perioada, nimeni nu mai trebuie sa mai depuna acest formular. (...) Noi spunem clar ca vom gasi o solutie pentru a nu se mai depune acest formular. Nu are rost ca cineva sa mai stea pe drumuri pentru a depune un astfel de formular", a declarat Teodorovici. Luni, dupa audierea sa in Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, Teodorovici a afirmat ca Declaratia 600 ar putea fi unita cu Declaratia 200.