Tariceanu, discurs la un eveniment organizat de Daniel Dragomir: "Pana unde se intind tentaculele statului paralel? Traim intr-o Romanie care mi se pare ca o tara sub asediu/ In Constitutie nu se vorbeste despre independenta procurorilor"

La evenimentul intitulat "Conferinta nationala" , organizat de "Romania 3.0", au mai participat deputatul PSD Liviu Plesoianu si fostul senator Marius Obreja, dat afara din PNL in 2016.In discursul sau, Tariceanu s-a intrebat: "Cati romani sunt victime ale abuzului fara ca noi sa sitm? pana unde ajung tentaculele sttului paralel?"In opinia sa, Romania este acum "un stat in care abuzurile sunt la ordinea zilei" si in care s-a inregistrat "un regres imens in ceea ce priveste libertatile fundamentale si drepturile cetatenesti daca e sa luam ca reper anul 1990.""Traim intr-o Romanie care mi se pare ca o tara sub asediu, care nu este al oamenilor politici care voteaza legile justitiei, dupa o lunga dezbatere care a durat luni si care a fost distorsionata. Lupta anticoruptie nu are nicio legatura cu legile justitiei" a declarat el.Tariceanu a tinut sa ii ia apararea lui Daniel Dragomir: "Daniel Dragomir nu a tradat secrete de securitate nationala, ci a atras atentia asupra abuzurilor si asta imi arata ca in interiorul structurilor de informatii din Romania exista oameni onesti.""Sa stiti ca in Constitutie nu se vorbeste de independenta procurorilor, ei functioneaza sub autoritatea ministerului justitiei. La procurori nimeni nu vorbeste despre un element esential, impartialitatea. Legile justitiei sunt primul pas pentru a rupe aceasta legatura bolnava intre statul paralel si justitia" a mai spus el.Tariceanu l-a numit din nou pe presedintele Iohannis "avocatul statului paralel"."Ma astept ca presedintele Iohannis va continua sa fie avocatul statului paralel pentru a obtine un nou mandat, probabil asa cum l-a obtinut si pe primul", a comentat el.Tariceanu a amintit de dezvaluirile facute de Dragomir potrivit carora ar fi existat un mandat de interceptare pentru mai multi oameni politici, inclusiv pe numele sau, despre care nu a fost informat ulterior si care a continuat pana la momentul alegerilor prezidentiale, desi era candidat."Interceptarea a continuat pana la momentul alegerilor. Interceptarea unuia din candidati in procesul electoral duce in mod clar la suspiciuni, pentru ca se creeaza un avantaj pentru unul dintre candidati", a spus el."Scopul nostru este acela de la a reveni la normalitate, la statul de drept in Romania. traim intr-o epoca in care se vorbeste tot mai des despre fake news. Sper ca acesti specialisti angajati de Comisia Europeana (pentru a combate fake news - n.r.) sa filtreze cat mai bine informatiile care ajung la Comisia Europeana", Tariceanu spunand la randul sau, la fel ca Liviu Dragnea, ca din partea unor europarlamentari romani dar si a aunor functionari romani au ajuns dezinformari la nivelul Comisiei Europene.