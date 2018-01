Sorina Pintea a preluat mandatul de ministru al Sanatatii: Obiectivul principal in acest moment este legat de spitalele regionale

"Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat de spitalele regionale. Oamenii au nevoie de aceste spitale. Suntem la o limita si trebuie sa le facem. Cunosc foarte bine Clujul, pentru ca este mai aproape de Baia Mare, si este neaparat necesar si in Iasi si in Craiova. As vrea sa ajung in fiecare spital judetean din tara aceasta, pentru ca oamenii se plang de prea multe ori si, din pacate, de cele mai multe ori au dreptate, dar sunt convinsa ca doar vazand cu ochii mei voi putea, impreuna cu cei de acolo, sa gasim solutii. As vrea sa dam o mai mare libertate autoritatilor locale pentru a avea in grija aceste spitale, pentru ca le au in grija, dar de cele mai multe ori nu le ingrijesc asa cum trebuie. Sunt foarte multe lucruri care se pot face fara bani, pentru ca tot timpul ne plangem de lipsa banilor. Cred ca uneori este nevoie de noi sa facem mai mult", a spus Sorina Pintea, citata de Agerpres.Ministrul a precizat si ca s-a gandit la mai multe solutii privind medicii rezidenti, urmand sa discute despre aceste subiect cu colegii din Guvern si cu premierul.Sorina Pintea a mai sustinut, in ceea ce priveste medicamentele, ca pentru fiecare patologie este necesar un barem minimal care sa fie stabilit de comisiile de specialitate: "Cred ca este nevoie sa avem un barem minimal pe fiecare patologie, dar acest barem pot sa il stabileasca comisiile de specialitate si va fi unul din lucrurile pe care o sa incerc sa il fac cat de repede", a explicat ea.O alta prioritate a mandatului sau o reprezinta centrele pentru pacientii arsi.In opinia sa, va trebui regandita si problema blocarii posturilor in sistemul de sanatate.Sorina Pintea a subliniat, de ademenea, ca este necesara o schimbare a mentalitatilor in sistemul medical: "Aceasta este cea mai mare problema. (...) In general, pacientii privesc spitalul ca pe un dusman si viceversa. (...) Pacientul trebuie sa intre cu incredere in spital. Cei care lucreaza in spital trebuie sa fie constienti ca sunt acolo sa aiba grija de pacienti. Nu stiu daca o sa pot (sa schimb mentalitatile - n.r.), dar o sa incerc. Cu totii trebuie sa dorim", a explicat noul ministru al Sanatatii.Pintea a punctat ca, in momentul in care intra in spital, pacientul nu trebuie sa cumpere nimic.Potrivit ministrului Sanatatii, Romania are nevoie de o lege a transplantului si de transparenta in acest domeniu: "Sunt zone unde avem nevoie de expertiza si o sa o cer, pentru ca pana la urma sunt altii care stiu mai bine si care au facut inainte. Si expertii care vin trebuie sa tina cont ca noi suntem tara membra UE. Deci trebuie sa ne trateze de la egal la egal. Asta este singura mea problema, in rest, atunci cand am nevoie de ajutor, spun."Noul ministru a spus ca mandatul sau va fi unul de durata: "Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la Programul de guvernare. Sunt foarte multe chestiuni acolo in care cred foarte mult."