Ministrul Sananatii, Sorina Pintea: Nu vad de ce as avea nevoie de SPP

"Am venit cu soferul de la minister. Dar eu stiam ca au dreptul la SPP doar membrii CSAT. Teoretic, noi am putea cere, dar nu vad de ce as avea nevoie de SPP. Nu mi-a spus nimeni, chiar nu mi-a spus nimeni. Am venit cu masina de la minister", a spus Pintea intr-o conferinta de presa desfasurata la sediul ministerului, cu ocazia preluarii mandatului de la predecesorul sau, Florian Bodog, potrivit Agerpres.Intrebata daca ar dori protectie de la SPP, ministrul a raspuns: 'Nici vorba'.Anterior, SPP a anuntat ca nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile sale, au declarat, marti, pentru Agerpres, surse oficiale.Sursele citate au precizat ca SPP este singura institutie abilitata prin lege sa asigure protectia si paza demnitarilor romani si a celor straini atunci cand vin in Romania: "Legea este clara si trebuie respectata de toti romanii, indiferent de functie", au adaugat sursele oficiale, aratand ca SPP este singura institutie recunoscuta de serviciile similare externe si cu care colaboreaza pentru asigurarea protectiei demnitarilor romani cand merg in deplasari externe si cand vin cei straini in Romania.Luni, la Antena 3, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Lucian Pahontu, sef al SPP: "Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP-ului n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stanescu, probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta. El a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu, care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui - eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui - si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului."