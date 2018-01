Kelemen Hunor: UDMR a decis mentinerea protocolului de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE; o izolare a UDMR in 2018 ar fi extrem de nefavorabila pentru toata lumea

"Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom vedea cum si in ce mod vom purta dialog incepand de saptamana viitoare pe fiecare proiect", a precizat Kelemen Hunor la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR."Cu toate nemultumirile, cu situatia actuala in Parlamentul Romaniei si vazand si atitudinea liderilor din opozitie in aceste zile, in aceasta perioada, noi am spus ca o izolare a UDMR in Parlamentul Romaniei in 2018 ar fi extrem, extrem de nefavorabila pentru toata lumea, inclusiv pentru noi, dar pentru toata societatea romaneasca. Cei care au oferit un dialog, care au solicitat o colaborare au fost cei din coalitie in sesiunea de primavara', a subliniat Kelemen Hunor.UDMR nu-si poate trece initiativele legislative, a sustinut el, avand 30 de parlamentari, iar pe de alta parte "de foarte multe ori coalitia are nevoie de sprijinul Uniunii".