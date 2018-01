Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns la Palatul Victoria, dupa ce au depus juramantul

"In fiecare luna va rog sa prezentati un raport privind stadiul implementarii programului de guvernare pentru fiecare minister in parte. De astazi intram efectiv in activitate si va rog sa pregatiti cu seriozitate prima sedinta de Guvern", le-a spus Viorica Dancila noilor ministri."Domnule ministru Teodorovici, va rog ca, pana maine, sa imi prezentati solutia pentru formularul 600", a mai spus Dancila.Viorica Dancila anuntase ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom merge la Guvern si voi avea o prima intalnire cu ministrii, urmand ca miercuri sa avem prima sedinta de Guvern", a declarat Dancila, dupa ce Cabinetul sau a primit votul de investitura in plenul Parlamentului.